“Desde el cielo nos guía…”: Cristián Arriagada recordó a Javiera Suárez en el Día de la Madre

El pasado domingo se celebró un nuevo Día de la Madre, jornada en la que Cristián Arriagada recordó a Javiera Suárez con un emotivo mensaje en redes sociales. El médico cirujano festejó a su madre y a su fallecida esposa, con quien tuvo un hijo: Pedro Milagros.

En su cuenta de Instagram, compartió una reflexión apuntando a todas las madres y a quienes se convertirán en una prontamente. También celebró a las que no han podido serlo y a quienes han adoptado aquel rol diariamente.

Por otra parte, aludió a las madres que ya no están y demostró su admiración y respeto hacia quienes calificó como “el pilar de la sociedad, de la familia y la humanidad”.

Finalmente, Cristián Arriagada le envió un saludo a su madre y a su fallecida esposa Javiera Suárez, quien murió en junio del 2019 luego de una larga batalla contra el cáncer.

Cristián Arriagada recordó a la periodista en el Día de la Madre – Instagram

“A las que son y a las que serán. Las que no han podido ser y a las que viven el rol de mamá todos los días. A las que están y a las que hoy nos acompañan desde otra dimensión… ¡A todas ustedes Feliz Día de la Madre!”, puso.

“Son el pilar de la sociedad, de la familia y de la humanidad. Toda mi admiración y respeto. Un beso enorme y un abrazo en este día, especialmente a mi mamá y a Javiera, que desde el cielo nos guía…“, señaló.

Cristián Arriagada habló sobre su duelo

Por estos días, Cristián Arriagada se encuentra preparando el lanzamiento de su libro “Historia de un Milagro: Cartas a Pedro“, cuyas páginas reflejan su “experiencia personal con lo maravilloso de la vida, el misterio de la muerte, los milagros y el crecimiento personal en medio del dolor y la incertidumbre”.

Sobre este crecimiento habló el profesional con Revista Ya, repasando su vida durante estos últimos dos años y profundizando en la pérdida de su esposa. En la entrevista, el cirujano plástico reconoció que “al principio me costaba lidiar con el tema. Tener una pena y un dolor terrible, pero sentir al mismo tiempo que está descansando”.

“Me puse a leer y me topé con estos libros que abordan el tema y es rico sentir que es normal y que tiene que ver con aceptar que la persona que uno ama está descansando, y eso es más importante que el dolor que yo pueda sentir por no tenerla. Desprenderse y dejar ir entrega este alivio, no por uno, por ella también”, dijo.

También comentó que al escribir su libro se dio cuenta de que hay cosas que aún no supera, mientras que otras han sanado con el tiempo. Arriagada explicó que debe lidiar con el vacío que dejó su esposa, el que asegura no podrá llenar con otra relación, aunque sí le gustaría formar una familia más adelante.

“Muchos preguntan ‘¿Cuándo otra relación? Estás joven’, pero el vacío no se llena con otra relación… Me encantaría hacer familia. Lo que tuvimos la suerte de tener y generar, esa familia potente y vivir todos juntos”, señaló. “Nuestro sueño con la Javiera era tener hijos, perros, una casa y todavía lo quiero. No sé si quiero más hijos, pero sin duda, quiero ese núcleo, entregarle a Pedro vida en familia”, agregó.