Adamari Lopez en vestido corto de mezclilla da clases de elegancia para mujeres de 40

Adamari Lopez tiene un estilo único e increíble a sus 49 años, por lo que se ha convertido en un icono de la moda.

En los últimos meses, la celebridad ha mostrado su transformación, inspirando a muchas mujeres y probando que la salud siempre es lo más importante.

Adamari ha mostrado su nueva figura, tras intensas rutinas de entrenamiento y una alimentación balanceada.

Y los resultados se ven no solo en su figura estilizada, también en la sonrisa y felicidad que tiene día a día al sentirse mejor consigo misma y con su salud.

“Estoy súper contenta con lo que he logrado hasta ahora, enfocándome en estar mejor y más saludable, hay que trabajar para lograr lo que uno quiere en la vida”, dijo Adamari en un video, inspirándonos.

Adamari Lopez en vestido de mezclilla da clases de elegancia para mujeres de 40

Recientemente, la puertorriqueña derrochó clase y elegancia llevando un vestido de mezclilla muy coqueto y cómodo.

Para el programa Hoy Día donde es conductora, Adamari llevó un vestido camisero de mezclilla corto, con mangas tres cuartos, y amarrado a la cintura.

La celebridad combinó este vestido con unos tacones en tono nude, uno de los colores más elegantes, que combinan con todo, dando clases a mujeres de 40 años o más.

Para este look llevó el cabello suelto y liso, con raya en el medio, luciendo hermosa y delicada a sus casi 50 años.

“Amo este look de Adamari”, “que vestido tan lindo”, “se ve hermosa con ese vestido de mezclilla”, “elegante y hermosa como siempre”, “se ve hermosa la chaparrita”, “ese vestido está muy lindo”, y “de los mejores looks que le he visto”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Adamari y su “total black” lleno de elegancia

Hace unos días Adamari lució sus curvas en un look “total black” con el que también impuso tendencias para este 2021.

La celebridad llevó un pantalón negro y complementó su atuendo con una blusa de una sola manga en blanco y negro, y unos stilettos negros, luciendo estilizada y sofisticada.

Este atuendo lo lució con el cabello suelto y unas ondas relajadas que realzaron su estilo y belleza como siempre.

