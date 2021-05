Adamari Lopez es la reina del estilo, y es que con cada atuendo que luce sus curvas encanta a sus seguidores.

Desde vestidos, pantalones, y faldas, la celebridad ha dado grandes lecciones de moda que favorecen a las mujeres de 40 años o más, como ella.

Adamari Lopez en look “total black” impone la tendencia más elegante para mujeres de 40

Recientemente, la puertorriqueña llevó un “total black” con el que impuso tendencias este 2021 y lució más elegante que nunca.

Adamari lució sus curvas en un pantalón negro y complementó su atuendo con una blusa de una sola manga en blanco y negro, y unos stilettos negros, luciendo estilizada y sofisticada.

Este atuendo lo lució con el cabello suelto y unas ondas relajadas que realzaron su estilo y belleza como siempre.

“Amo este look de Adita”, “ella es la más elegante”, “me encanta su estilo”, “el negro la favorece mucho”, “que pantalón más lindo”, “ella es hermosa con lo que se ponga”, y “este look le queda increíble”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Adamari y su transformación

En los últimos meses la celebridad ha mostrado su nueva figura, tras intensas rutinas de entrenamiento y una alimentación balanceada.

Instagram @hoydia

Y los resultados se ven no solo en su figura estilizada, también en la sonrisa y felicidad que tiene día a día al sentirse mejor consigo misma y con su salud.

“Estoy súper contenta con lo que he logrado hasta ahora, enfocándome en estar mejor y más saludable, hay que trabajar para lograr lo que uno quiere en la vida”, dijo Adamari en un video, inspirándonos.

Y confesó que está orgullosa de los resultados. “Viendo las fotos del show y de todo el progreso que he tenido me parece increíble y maravilloso ver que el esfuerzo que he hecho desde que me uní a la familia de WW ha estado dando sus frutos”.

