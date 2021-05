Mads Mikkelsen presenta sus respetos al talento de Johnny Depp con este emotivo mensaje

Gellert Grindelwald cambiará de rostro en Animales Fantásticos 3, la tercera entrega de la saga precuela de Harry Potter, quedando por fuera Johnny Depp quien fue el mago tenebroso en las dos primeras entregas. Será Mads Mikkelsen quien se encargue de darle vida al personaje en esta oportunidad.

Mikkelsen debutará como el gran villano tras retirarse de manera obligada Depp, luego sus problemas judiciales con su expareja Amber Heard.

El actor conversó lo que ha sido tomar el papel y aseguró que intentar copiar lo que hizo su antecesor predecesor sería un “suicidio creativo”.

“Nadie está interesado en que vaya allí e intenté copiar nada, eso sería un suicidio creativo inmediato, especialmente cuando se ha hecho antes magistralmente. Así que todos esperan que encontremos un camino diferente”, comienza Mikkelsen en Collider.

Se espera que el nuevo film sea estrenado el próximo 15 de julio de 2022.

Mads Mikkelsen impone su estilo ante Johnny Depp

Para Mads será un gran reto por lo que tendrá que establecer un vínculo similar sin dejar a un lado su estilo, estableciendo un puente entre ambas actuaciones.

“Dicho esto, necesitamos un puente entre lo que hizo él y lo que yo voy a hacer, así que esos puente hay que encontrarlos juntos, ya sea un aspecto determinado o una determinada actitud en determinadas situaciones, pero tienes que hacerlo propio. Cualquier otra cosa sería, simplemente, creativamente estúpida”, añade.

Mikkelsen reveló que ha sido un fanatico de Harry Potter y es un honor para el formar parte de la saga.

“Soy un gran fan del universo de Harry Potter y es un tipo de género que no tocas en mi parte del mundo. No puedes salirte con la tuya en cuanto a presupuesto en Dinamarca, así que, obviamente, cuando se me presentó fue una oportunidad fantástica”, concluye.

De momento, no se han revelado detalles de la historia. Recordemos que la última entrega culminó con la revelación de Credence Barebone (Ezra Miller), a quien Gellert Grindelwald le dijo que era hermano de Albus Dumbledore (Jude Law) y que su nombre real es Aurelius Dumbledore.

Te recomendamos en video: