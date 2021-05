Joche reveló cómo subió 14 kilos en pandemia: “En la noche comía pizza y al otro día el resto”

Hace unos días, Joche Bibbó compartió una fotografía dando cuenta del cambio físico que ha experimentado debido a la pandemia, y que lo llevó a subir 14 kilogramos. El argentino aludió a una reciente publicación de Will Smith, con la que el actor reconoció que está “en la peor forma de su vida”.

“¡Acá escribiéndole un mensaje a @willsmith contándole que coincido con su situación! ¡Jaja me morfe todo en la cuarentena! Mi peso es 78 kg y me fui a 92 kg. ¿Te pasó algo parecido?”, preguntó el cordobés, junto al registro en el que aparece tendido en su cama.

Joche contó cómo subió de peso

Si bien la publicación provocó risas, el argentino reconoció que su cambio se debe a los efectos negativos que le ha generado la pandemia. “Con el último encierro me puse ansioso y sedentario, a comer a cualquier hora“, contó a LUN.

Joche explicó que ha tenido muy poca movilidad debido a que su departamento es pequeño, por lo que su actividad física se reduce a ir de la habitación al living y viceversa.

Consultado por su dieta, el ex chico reality explicó que consistía principalmente en el consumo de comida chatarra. “Empecé a usar aplicaciones de delivery, canjes de comida (…) Cero comida viva, o sea, comida que me aporte, como un pedazo de carne o pollo. Pero comida chatarra, procesada, un McDonald’s al medio día, después en la noche pizza y al otro día el resto de la pizza. Así vas chancheando”, dijo.

La fotografía con que Joche reveló su aumento de peso – Instagram

Tampoco practica ejercicio en casa, aunque lo intentó. “Para mí la pandemia me afecta en lo psicológico y me tiro al abandono. Aparte que el entrenamiento que yo hago es de ejercicio cardiovascular, necesito moverme y no ponerme a saltar como enfermo en mi casa”, sostuvo.

Todos estos cambios lo llevaron a experimentar un aumento de peso, el que si bien no había sido notado por sus seguidores, sí había sido identificado por él. “Lo noto en el espejo, que no estaba marcado, en las piernas y los brazos. Igual mido 1,82 (metros), no soy tan alto, pero el peso se distribuyó bien. Si alguna ropa me quedaba más apretada, simplemente no la usaba“, contó.