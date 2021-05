Katty Kowaleczko reveló que su padre la defendió con un arma tras sufrir violencia intrafamiliar

En un nuevo capítulo de De tú a tú, Katty Kowaleczko reveló detalles de la tormentosa relación que mantuvo con su primer esposo. La actriz contó que fue víctima de violencia intrafamiliar a manos de un hombre cuyos actos fueron cada vez más fuertes.

“Llegué a una casa donde me celaba mucho, y yo no podía salir. Si me llamaba y no estaba, se enojaba. Y empezó así la violencia, primero verbal, hasta que llegó a la física“, dijo. Kowaleczko explicó que se había ido a vivir al norte del país debido al trabajo de su pareja, por lo que se vio cada vez más sola. Incluso, comentó que su esposo se deshizo de su ropa para comprarle trajes de dos piezas. “Eran los trajes que tenía que usar una señora”, explicó.

La violencia fue escalando al punto de los golpes. Katty Kowaleczko reconoció que no sabía qué hacer, y comenzó a deprimirse. Sin embargo, todo cambió durante un viaje a Santiago, cuando su pareja quiso golpearla nuevamente. Ella salió corriendo por el centro hasta llegar al trabajo de su madre, a quien le contó todo lo que estaba pasando.

La actriz dijo que su madre la llevó al médico, y que el profesional la derivó a un psiquiatra debido a su depresión. “Me dice ‘tu marido está enfermo, tu marido no es normal. Lo que estás viviendo no es normal’“, contó.

Katty Kowaleczko contó que su padre la defendió con un arma

Tras la visita al médico, llegaron hasta su casa, en donde la esperaba su padre. “Yo con todo el rollo de decirle a mi papá que me había separado. Y nos asomamos más y estaba mi marido de esa época, al lado de él, sonriendo”, dijo.

“Papá me dice ‘yo no he criado a una hija para que sea puta’. Y mi mamá ‘mira gordo, vas a escuchar ahora a tu hija, lo que tiene que decir’. La vio tan resuelta que me dijo ‘qué tienes que decir’. Le conté de nuevo. Después supimos que (su esposo) había llegado llorando donde mi papá a decirle que yo tenía un amante“, agregó.

Katty Kowaleczko en De tú a tú – Canal 13

“Mi papá estaba indignado. Me acuerdo que terminé de contarle todos los golpes, toda la situación… Empecé a contarle, y él empezó a enterrarse en el sillón. Papá fue militar, tenía su arma inscrita. Se levantó, fue al dormitorio y volvió con la pistola en la mano. “‘Te doy tres segundos para que desaparezcas de acá. Si te veo de nuevo cerca de mi hija, yo te mato’“, le dijo su padre a su esposo.

“Esta persona salió volando. Cuando descubrieron lo que viví en el norte, fueron seis meses, por suerte, descubrí que tendría que haber hablado antes. Después descubrí que los papás sabían, lo habían tenido internado varias veces. Había golpeado a la madre, pero ellos nunca dijeron nada. Nunca. De ahí fue un trabajo de reconstrucción con mis mejores amigos, con mis papás…”, detalló la actriz.

“A las mujeres golpeadas nos da mucha vergüenza reconocer que somos golpeadas. Por eso a veces callamos. A mí se me solucionó la mitad del problema hablándole a mi mamá y contándole“, señaló.