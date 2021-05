Katty Kowaleczko reveló que fue víctima de violencia intrafamiliar: “Me comenzó a aislar”

En un nuevo capítulo de De tú a tú, Katty Kowaleczko abrió las puertas de su casa y de su vida para participar de una distendida conversación junto a Martín Cárcamo. La actriz habló sobre su carrera, la muerte de su padre y sus relaciones amorosas, dentro de las que surgió una dolorosa historia.

Kowaleczko reconoció que sufrió violencia intrafamiliar en su primer matrimonio. Un vínculo que contrajo con una pareja mayor, cuando ella apenas tenía 17 años de edad. La actriz se dio cuenta de que se había casado para escapar de su padre enfermo. “Estaba arrancando de esa realidad, por eso me casé“, contó.

Katty Kowaleczko reveló que fue víctima de violencia intrafamiliar – Canal 13

La actriz explicó que pololeó un par de meses antes de contraer el vínculo, y que debía mudarse hacia el norte del país debido al trabajo de su pareja. Su padre no cuestionó su decisión, debido a la complicada situación familiar que enfrentaba.

Sin embargo, todo cambió al poco tiempo. “Llegué a una casa donde me celaba mucho, y yo no podía salir. Si me llamaba y no estaba, se enojaba. Y empezó así la violencia, primero verbal, hasta que llegó a la física“, señaló, indicando que se vio completamente sola, pues su círculo cercano vivía en otra ciudad.

Katty Kowaleczko: “Me comenzó a aislar”

Durante la conversación, Katty Kowaleczko recordó que en una oportunidad, su esposo le botó toda su ropa y le compró trajes de dos piezas. “Eran los trajes que tenía que usar una señora. Yo siempre dije ‘está mañoso’. Dije ‘da lo mismo, me pondré jeans cuando pueda'”, explicó, indicando que de vez en cuando llamaba a sus padres, pero nunca les contó lo que estaba viviendo.

Posteriormente, la violencia fue escalando al punto de los golpes. “Nunca me lo esperé. En mi casa, mis papás tenían un carácter fuerte, pero nunca se llegó a eso. A mí me descolocó. Más que dolor, quedé en shock“, reconoció.

La actriz reveló que los hechos fueron cada vez más violentos – Canal 13

Después de un fuerte episodio que vivió, Katty Kowaleczko reveló que conversó con su esposo para decirle que no debía golpearla. “Le decía ‘eso no se hace. Tú no tienes por qué golpearme’. Y él ‘perdóname, nunca más, no sé qué me pasó. Nunca más’. Pero yo no sabía que el nunca más era mentira“, dijo.

La actriz señaló que desde ese entonces, los hechos fueron cada vez más violentos y que incluían “puñetazos y patadas”. Debido a esto, se comenzó a deprimir. “Él me comenzó a aislar. Cada vez estaba más sola“, comentó, revelando que en una oportunidad tuvieron que viajar a Santiago. Fue entonces que decidió contarle todo a su madre, quien la llevó al médico inmediatamente.

Tras la visita, el profesional la derivó a un psiquiatra debido a su depresión. “Me dice ‘tu marido está enfermo, tu marido no es normal. Lo que estás viviendo no es normal'”, contó. Posteriormente, habló del tema con su padre y logró salir de la relación.