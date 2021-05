Zac Efron demostró que sigue siendo hermoso

Zac Efron ha mantenido a sus seguidores a la expectativa de una nueva aparición luego de las críticas que surgieron sobre unos posibles retoques que se realizó en su rostro.

Los rumores surgieron luego de su aparición en el vídeo de promoción del musical del Día de la Tierra de Bill Nye, donde se vio con una mandibula y labios bastante pronunciados lo que desató una ola de comentarios y memes en redes sociales.

El actor estadounidense sigue sin dar declaraciones al respecto y se ha mantenido bajo perfil en su cuenta en Instagram.

Anteriormente publicó una fotografía en donde cubría parte de su rostro con una gorra y lentes oscuros pero finalmente se dejó ver sin ningún accesorio y sin filtros.

El galán de Hollywood volvió a demostrar que sigue siendo guapo y que no se ha realizado ningún cambio estético, luciendo en una postal de manera sonriente frente a un cultivo de plantas.

“Aprendiendo formas de restaurar el suelo de la Tierra”, escribió en el pie de la publicación.

En solo minutos la fotografía se inundó de cientos de “me gusta”, alcanzando actualmente casi tres millones y más de 17 mil comentarios.

Zac Efron todo un aventurero sustentable

La ex estrella de Disney se ha convertido en un aventurero dejando a un lado la actuación para adentrarse al mundo de la ecología con un programa que busca demostrar las alternativas sostenibles para el planeta.

‘Down to the earth’, es el nuevo proyecto de Zac para Netflix en donde mostrará datos curiosos de algunos países que quizá no conocías.

Durante su travesía viaja a países como Francia, Costa Rica, Cerdeña, Lima, Puerto Rico, Londres o Iquitos. El programa de momento solo cuenta con una solo temporada.

Estas son algunas de las fotografías de Zac en paisajes paradisíacos y otros no tanto:

Zac en Blue Lagoon en Islandia. Foto: Traveler