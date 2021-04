Reaparece Zac Efron después de las críticas con emotivo mensaje

Zac Efron se ha mantenido alejado de las noticias pero en las últimas semanas se ha visto envuelta en críticas y rumores, luego de la ruptura con Vanessa Valladares y recientemente con el cambio de apariencia con el que se vio durante el fin de semana.

El galán que se residenció en Australia participó el pasado 22 de abril en el vídeo ‘Earth Day! The Musical’ realizado por el Día Internacional de la Madre Tierra.

Desde ese momento sus fanáticos aseguran que se realizó algunos retoques estéticos por lo exagerado que lucían sus pómulos, mentón y labios.

Zac Efron reflexiona sobre la vida

Sin embargo, el actor decidió hacer caso omiso a las burlas que ha sufrido por redes sociales y recientemente publicó una postal en su cuenta en Instagram con un mensaje de reflexión sobre la vida.

“Solo toma lo que sea necesario y vive con espíritu generoso: para ser más, hay que dar más. Lecciones que he aprendido de la gente de la isla Masig”, escribió para acompañar la postal donde aparece sosteniendo una langosta.

En la fotografía la cara del actor luce igual que siempre, con su aspecto fresco y juvenil aunque un poco cubierto con una gorra y unas gafas de sol.

Aunque no se sabe si la imagen es reciente, algunos internautas decidieron comentar en relación a su aspecto.

“Wey enséñame tu cara, dime que es mentira lo que circula en redes”, “Estás hermoso no pesques nada de lo que dicen te amo”, “Por favor espero que sea de ayer”, “Ay nooo amor que te hiciste… te pareces a mi papá Ricardo”, le escribieron.

El actor de High School Musical se encuentra grabando la segunda temporada de Down to Earth with Zac Efron, una serie documental web que se lanzó en Netflix en 2020, el cual registra los viajes que realiza el actor por distintas partes del mundo desde una perspectiva ecologista y a favor de la naturaleza y de encontrar un estilo de vida sustentable.