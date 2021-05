La invitación de Tonka Tomicic a José Antonio Neme tras comentario en el “Mucho Gusto”

No pasó desapercibido. Este martes, la animadora Tonka Tomicic aludió a las palabras de José Antonio Neme en el matinal Mucho Gusto y lanzó una especial invitación.

La idea nació luego del sorpresivo momento que se vivió la mañana del lunes, cuando el periodista lanzó una inesperada pregunta a Michelle Adam, mientras esta entregaba el reporte meteorológico.

“Quería preguntar otra cosa que no tiene nada que ver con el tiempo. Es una pregunta súper espontánea que me surge. ¿Cómo es la Tonka? Yo no la conozco”, dijo.

Ante las palabras del animador, la meteoróloga contestó con otra pregunta. “¿No la conoces?“, dijo. Sin embargo, Neme insistió indicando: “no la conozco personalmente, entonces… ¿Cómo es la Tonka?”. “Es simpática. Es muy simpática, amorosa, buena compañera“, respondió Michelle Adam.

“Arriba se desmayaron. Nunca más hablaron. Ya, ¿quieres preguntar por alguien más? ¿Polo Ramírez, Amaro?”, intervino Diana Bolocco tras el inesperado momento.

La respuesta de Tonka Tomicic

Luego que el periodista señalara que no conoce a la animadora, esta se colgó de sus palabras para invitarlo a un café con un mensaje a través de Twitter. “Cuándo un café @janeme. Yo invito“, escribió, generando reacciones inmediatas por parte de los usuarios en la plataforma.

¿Contestará Neme?