“Tenías mucho dolor…”: Dani Castro lamenta triste pérdida

Un triste aviso fue el que dio Dani Castro a través de redes sociales, en donde comunicó el fallecimiento de su perrito Rey. Su nueva mascota había sido adoptada hace tres semanas, y según explicó mediante la plataforma, tenía varios problemas de salud. Entre ellos, algunas fracturas en su cuerpo.

“Le hicimos radiografías y descubrimos que tiene una fractura en su pierna y en la cadera hace tiempo. No se imaginan lo triste que estoy, pero haremos todo para sanarlo”, había dicho la influencer hace apenas unos días.

Desafortunadamente, los dolores del perrito fueron más fuertes y acabaron con su vida durante las últimas horas. Así lo reveló Dani Castro con una nueva publicación en la que lamentó su partida.

“Su nombre era Rey. 👑🐶 Estuviste 3 semanas con nosotros… Desde que te vimos supimos que te adoptaríamos y así fue. Eres parte de la familia. Recién te estábamos conociendo y tratando de saber un poco de tu historia… Ahora que te fuiste entendemos que tenías muchos más problemas que no logramos saber“, dijo.

Dani Castro lamentó la pérdida de su perrito Rey – Instagram

“Ahora entiendo que tenías mucho dolor y lo aguantaste harto tiempo para compartir con nosotros, pero anoche fue demasiado… Gracias por venir a nuestras vidas, gracias por traer algo de Guapo a nosotros, eres un oso gigante bello y ahora vas a poder correr sin dolor, como siempre lo soñamos“, agregó, recordando a su perrito Guapo, el que falleció en marzo de este año producto de unos tumores.

Tras la pérdida, Dani Castro explicó que “a pesar de todo el dolor y pena que tengo seguiré amando a los peyis y aunque duela, mi corazón siempre está abierto para cualquier peludo que necesite ayuda, como lo fue contigo“. “Llegaste inesperadamente, me recordaste a Guapo, habían muchas coincidencias que no entendía pero que agradezco. Pero hay cosas que no tienen explicación“, cerró, agradeciéndole por llegar a su vida y permitirle quererlo, cuidarlo y cambiar su vida durante las últimas semanas. “Te amo”, puso, junto a una fotografía de ambos.