Daniela Castro se muestra sin filtro y decide adoptar un perro: “Ya tiene nombre, luego lo sabrán”

Recientemente Daniela Castro se ha mostrado muy activa en las redes sociales. Desde sus historias de Instagram, la ganadora de MasterChef Chile sorprendió con un par de publicaciones, una donde se deja ver al natural y otra donde anuncia que adoptará un nuevo amigo peludo.

El primero de sus posteos formó parte de la tendencia que están siguiendo varias figuras del entretenimiento nacional e internacional, que es la de mostrarse sin filtros en sus redes sociales. La experta en cocina no tuvo problemas y compartió una selfie donde no tiene ningún retoque de la aplicación.

Así luce Daniela Castro sin filtro

Es inevitable afirmar que la influencer luce hermosa y que las ayudas estéticas de las aplicaciones sencillamente no le hacen falta. Al ser en formato ‘stories’ no se aprecian los comentarios, pero seguro recibió un sinfín de mensajes privados cargados de energía positiva y elogios.

Luego de captar la atención de sus seguidores con las selfies sin filtro, Daniela Castro anunció que sumará un nuevo integrante a su familia. Se trata de un perro que decidió adoptar y que desafortunadamente tiene un par de fracturas.

Daniela Castro se muestra sin filtro en redes sociales. Foto: Instagram @ladanicastror

“Le hicimos radiografías y descubrimos que tiene una fractura en su pierna y en la cadera hace tiempo. No se imaginan lo triste que estoy, pero haremos todo para sanarlo”, contó la modelo a modo de introducción.

“Para quienes me preguntan, nosotros ya tomamos la decisión de adoptar a este pequeño hace muchos días atrás, pero no les habíamos dicho”, dijo Daniela Castro. Amismo, agregó que “ya tiene nombre. Luego lo sabrán, ya es parte de la familia y lo queremos así, con todas sus fracturas. Lo vamos a cuidar”.

Así luce el nuevo perrito de Daniela Castro. Foto: Instagram @ladanicastror

Foto: Instagram @ladanicastror

Su relación con Maximiliano Rivera

La ex figura televisiva tiene más de un año emparejada con el chef Maximiliano Rivera, con quien vive en una casa de Las Condes desde agosto de 2020. Además, ya tienen a Chalota, una perrita que Daniela Castro tiene desde hace años. Cabe destacar que otro de sus amigos, Guapo, falleció el pasado mes de marzo.

“Te amo por siempre. Me hubiera encantado que estuvieras con nosotros más tiempo, 8 meses de tu nueva vida fue muy poco. Eres y serás siempre el perro más Guapo del mundo. Te rescatamos de la calle con cáncer y lamentablemente es la misma razón por la que hoy te despedimos”, escribió Daniela Castro en sus redes para despedir al canino.

La imagen con la que Dani Castro despidió a su Guapo. Foto: Instagram @ladanicastror

Maximiliano Rivera, quien también es primo del presentador Martín Cárcamo, hizo lo mismo por su propia plataforma digital. “Gracias Guapo por encontrarnos. Gracias por salvarme. Con mucha pena pero tranquilos de que te dimos la mejor vida. La que te merecías”, indicó el chef al compartir la imagen del perrito.

Daniela Castro y Maximiliano Rivera. Foto: Instagram @ladanicastror

Daniela Castro y su miedo en cada cumpleaños

La cocinera llegó a sus 33 años y quiso celebrar en redes con una postal de su infancia con la cual reflexionó sobre su pasado.

Reveló a sus seguidores que durante niña siempre tuvo miedo en cada cumpleaños de no ser felicitada situación que la hacía pasar terrible en lo que se suponía que debían ser los días más felices.

“Les cuento un secreto: Hoy le digo feliz cumpleaños a mi yo cuando chica, a mi pequeña que no me gustaba estar de cumpleaños por miedo a que no me saludaran”, escribió.

Recordó que nunca supo porque enfrentaba ese miedo y felicitó a la mini Daniela de aquellos tiempos que la pasaba atemorizada.