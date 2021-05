José Antonio Neme tras petición del Pastor Soto para entregar diezmo: “Creo que tiene un problema psiquiátrico”

Una serie de repercusiones fueron las que causaron los dichos del conocido Pastor Soto, luego que hiciera un llamado a entregar un diezmo al momento de recibir el tercer retiro de las AFP. El pastor evangélico fue blanco de burlas por la petición, pero también fue cuestionado por algunas personalidades de la televisión como José Antonio Neme, quien abordó el tema en el matinal Mucho Gusto, de Mega.

Recordemos que el pastor se manifestó mediante un video de YouTube, en el que exigió a los fieles entregar el diez por ciento de lo recibido. “Quiero recordarle que Dios no tolera que su pueblo le robe, convirtiéndose en unos verdaderos delincuentes, rateros. Cualquier cristiano que retire su 10 por ciento tiene que diezmar conforme a lo que dice la Biblia“, dijo.

“Es muy importante que si usted recibe, por ejemplo, un millón de pesos al retirar su 10%, usted tiene que diezmar 100 mil pesos. Eso es lo que corresponde al diezmo”, agregó, advirtiendo de las maldiciones que podrían sufrir quienes no cumplan con su petición.

José Antonio Neme cuestionó los dichos del Pastor Soto – YouTube

“La maldición se ve de muchas formas, por ejemplo, quedar sin trabajo, quedar pobre, perder la casa. Cuando viene la maldición se destruye la familia, se destruyen los matrimonios, enfermos contagiados de COVID-19 (…) la miseria misma, el fracaso, eso es la maldición”, señaló.

José Antonio Neme entregó su opinión al respecto

Tras conocerse las declaraciones del pastor evangélico, el tema fue abordado por el periodista José Antonio Neme en el matinal de Mega, en donde apuntó a un problema psiquiátrico que lo podría estar afectando.

“Cada uno puede hacer el llamado que quiera. Los videos aguantan todo, pero creo que el señor Soto es una persona que tiene un problema psiquiátrico. Es mi opinión personal, he visto sus intervenciones y no entraría en diálogo con él”, dijo, según consigna Radio Agricultura.

Además, el periodista aseguró que no lo entrevistaría aunque tuviera la oportunidad. “Para mí tiene un tema mental honestamente. Arriesgo con esto que me conteste y me diga que me vaya al infierno, donde probablemente me vaya a ir. Igual no tengo problema con eso, se pasa bien”, agregó, a modo de broma.