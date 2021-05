El sufrimiento de Luis Miguel con la muerte de su mánager Hugo López

La serie de Luis Miguel ha tenido varios puntos que nos ha hecho entender más la vida de ‘El Sol’. Desde los maltratos de Luis Rey, hasta la búsqueda de Marcela Basteri, sus decepciones amorosas y rivales escénicos, hemos tenido un gran acercamiento al enigmático cantante.

Uno de los personajes que más llamó la atención en la primera temporada fue Hugo López, quien fue su mánager desde finales de los 80, cuando rompió relación con Luis Rey.

El hombre detrás del ídolo.

Cuando Luis Miguel cumplió los 18 años, las deudas, las mentiras y las estafas atribuidas a Luisito Rey, causaron que tomara la decisión de romper con él. Mickey le pidió a Hugo que fuera su mánager y así fue como se dedicó a impulsarlo en sus años como ídolo juvenil.

Según se vio en la primera temporada, además de mánager, el argentino fungió un papel de padre y guía. López le dio un cambio de estilo musical al artista pero también de imagen.

En 1990, el disco ‘20 años’, llegó a vender más de 600 mil copias en su primera semana de distribución. También se convirtió en uno de los impulsores del álbum ‘Busca una mujer’ y de la serie de ‘Romances’. Según el mismo Luis Miguel, fue Hugo quien lo convenció de cantar boleros y hasta de hacer uno de los duetos históricos de la música: Frank Sinatra.

López le dio la noticia de que su padre había muerto, mientras estaban en una gira en Argentina y posteriormente lo ayudó a tramitar la custodia de su hermano menor Sergio Gallego Basteri.

La muerte de Hugo, un golpe para “El Sol”.

A Hugo le diagnosticaron cáncer de colon a principios de los 90s y tras una breve batalla con la enfermedad, falleció el 8 de diciembre de 1993 a la edad de 51 años, apenas un año después de que Luis Miguel enfrentara la muerte de su padre.

Fue una de las pérdidas más grandes que sufrió el cantante. “No me olvido de esas lágrimas al salir de la habitación. Luis Miguel golpeaba las paredes y decía: “¡Puta, esta pinche enfermedad del cáncer! ¡¿Cómo puede ser que ahora me pase esto con Hugo?!”, reveló Lucía Miranda, viuda de López para el programa Teleshow.

Miranda también aseguró que su marido estaba muy consternado por ayudar a Luis Miguel a encontrar a su madre así como a cuidar de sus hermanos y mantener el control sobre la prensa.

Según dijo en una entrevista para el programa Ventaneando, el argentino le había prohibido decir algo sobre su diagnóstico ya que no quería que nadie supiera que moriría a causa de este.

“Fue tremendo (…) Hugo no se lo quiso contar a nadie. No quería que nadie se enterara, hasta me prohibió que se lo dijera a su mamá y la primera fui yo y lo sabía muy poca gente”.

Luis Miguel estuvo con él en sus últimos días en el hospital, donde el argentino seguía hablando de planes y de lo lejos que llegaría.

“Hugo le empieza a hablar y le empieza a decir ‘vas a ver lo que vamos a hacer, vamos a grabar este disco, ir de gira’ y mientras hablaba, se le empezaron a caer las lágrimas. porque él sabía que Hugo ya no estaba bien. Él golpeaba las paredes y me decía ‘Lucía no puede ser esta enfermedad, por qué pasan estas cosas'”, aseveró Miranda.

Hugo López en Luis Miguel: La Serie.

El actor argentino César Brobón fue el encargado de dar vida al carismático mánager. Mientras que algunos alegan que no se parece físicamente al verdadero, logró capturar lo mejor de su esencia y su bondad, o así lo reveló su propia viuda en entrevistas.

La serie, aunque tiene escenas dramatizadas, dejó grandes momentos entre Luis Miguel y Hugo, de los cuales rescatamos frases como: “Nunca nadie se arrepiente de ser valiente”

