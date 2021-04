Sergio Chamy vuelve a Chile tras los Oscar: “Me voy a mi cuarentena obligatoria con el corazón lleno”

Luego de asistir a los Premios Oscar con al esperanza de llevarse una estatuilla dorada por su participación en El agente topo, Sergio Chamy dio cuenta de su regreso a Chile con una fotografía en redes sociales. El registro fue compartido el pasado jueves, junto a una reflexión sobre su experiencia en la destacada ceremonia llevada a cabo en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Hola, espero que estén todos muy bien… Les cuento que me voy a mi cuarentena obligatoria con el corazón lleno de recuerdos y experiencias maravillosas, que jamás pensé que viviría (menos a mi edad)”, dijo. Si bien el documental no logró quedarse con el premio, Sergio Chamy remarcó que “lo más importante, es todo el cariño y apoyo que me han brindado todo este tiempo“. “Ese es uno de los trofeos más importantes que he podido lograr. ¡Un abrazo!”, señaló.

Sergio Chamy, El agente topo – Instagram

La publicación superó los 80 mil me gusta en solo unas horas. Y es que la popularidad de El agente topo ha crecido exponencialmente tras el estreno del documental.

Sergio Chamy y la derrota de El agente topo

Recordemos que la producción dirigida por Maite Alberdi y protagonizada por Sergio Chamy, competía en la categoría Mejor Documental, pero fue derrotada por My Octopus Teacher, de la directora sudafricana Pippa Ehrlich.

Pese a la derrota, Chamy se mostró “contentísimo de conocer algo que no pensaba que iba a ser tan de repente“. Si bien reconoció no haber visto el documental ganador, comentó que lo haría. Además, lamentó la derrota de la producción chilena, indicando que se sentía “triste porque esa película tuvo mucho trabajo de bastantes personas”.

“Fue un sacrificio de tres meses que estábamos metidos ahí en el hogar, yo pensé que por el contenido podíamos ganar“, aseguró.