Sin ningún tapujo, Fer Figueroa explicó en redes sociales por qué no muestra el rostro de su hija Leah. Recordemos que la influencer dio a luz el pasado 17 de abril, tal como lo reveló en una publicación expresando su felicidad ante la llegada de la pequeña.

“Baby Leah ❤️😍 17 de abril 2021 mejor día de mi vida. ¡No puedo estar más feliz! Gracias a todos los que se dieron el tiempo de escribirme y mandar sus buenas vibras los amamos”, escribió en Instagram, en donde posee cerca de 800 mil seguidores.

Tras abandonar la clínica, la joven mostró el regreso a su hogar, instancia en la que se dedicó a responder algunas preguntas de sus seguidores. Posteriormente ha enseñado pequeños momentos de su nueva rutina, aunque en ninguno aparece el rostro de su bebé.

El pasado jueves, Fer Figueroa explicó a qué se debe esto. Y es que según detalló en sus historias, existen “muchas metidas” que “se creen mujeres perfección”. Las constantes críticas y consejos que nadie ha pedido, se han vuelto una constante en las redes sociales, especialmente en los perfiles de las famosas. Por este motivo, ha decidido no enseñar el rostro de su pequeña.

Fer Figueroa explicó por qué no muestra el rostro de su hija – Instagram

En la publicación, la influencer compartió una fotografía de la parte trasera de su vehículo. En ella, aparece el “huevito” en que transporta a su hija. Al parecer, también había recibido comentarios en torno al tema, por parte de algunas mujeres que la acusaron de no tenerlo instalado.

“Nuevamente para las mamás metidas perfección que dicen que no llevo el huevo instalado en el auto. ¡No hablen sin saber, burras! Sorry, pero hay muchas metidas y por eso mismo no muestro la carita de Leah. Por todas aquellas que se creen mujeres perfección“, señaló.