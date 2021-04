“¿Me estás huev…?”: La divertida reacción de Marcela Vacarezza tras broma de su hija

Un cómico momento fue el que quedó registrado en redes sociales, cuando Florencia Araneda le jugó una broma a Marcela Vacarezza. La joven se unió a un desafío y grabó un video contando su rutina diaria con datos falsos, esperando la reacción de su madre.

“Yo todos los días me despierto como las 6 de la mañana para alcanzar a salir a trotar antes de ir a clases. Después llego, hago mi pieza, me ducho, ordeno toda la casa, hago el desayuno para todos y ahí empiezo mis clases. Las hago en el escritorio sentada todo el día. Después en la tarde hago mi primer deporte”, dijo la joven.

Marcela Vacarezza fue víctima de una broma en redes sociales – Instagram

Si bien al principio del video la psicóloga aparecía mirándola con calma, su gesto fue cambiando a medida que la joven entregaba más detalles sobre su supuesta rutina. Finalmente, su apacible rostro se transformó en una cara de incredulidad ante la exhaustiva rutina de la adolescente.

“¿Florencia me estás hueveando?”, preguntó a su hija – Instagram

“¿Florencia me estay hueveando?“, preguntó indignada. “¿Cuál es la idea? ¿Qué estás haciendo?”, insistió. Y es que Marcela Vacarezza no entendía la dinámica del video. “Ya, esa parte la corto”, comentó su hija entre risas. “Después juego mucho tiempo con mi hermano, después juego como una hora con mi perro en el parque, después lo baño, sigo estudiando y me acuesto como a las 8 de la noche“, agregó, ante la mirada de su madre.

Finalmente, la joven le explicó que todo se trató de una broma y el video ya acumula más de 500 mil reproducciones en Tik Tok. En el Instagram de su madre, estas superan las 400 mil. “Me dijo que tenía que hacer una tarea para el colegio de su rutina diaria jajajaja… Y ahora medio millón de visitas en Tiktok. Gracias Flo por tomarme el pelo”, explicó Vacarezza en la plataforma.