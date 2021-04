El cruce entre Marcela Vacarezza y Pamela Jiles por tercer retiro: “No es necesaria la burla”

Un llamativo intercambio de opiniones fue el que tuvo Marcela Vacarezza con Pamela Jiles en Twitter, a raíz del tercer retiro del 10%. Las figuras protagonizaron una especie de diálogo a través de la plataforma, luego que la esposa de Rafael Araneda compartiera una opinión sobre el “populismo que se está viviendo en Chile” y demostrara sus deseos porque “en algún momento prime la cordura”.

“Que peligroso el populismo que se está viviendo en Chile y la política convertida en un circo. Ojalá que en algún momento prime la cordura, pero con elecciones cerca muy difícil”, escribió. Y si bien no etiquetó a nadie en particular, al parecer la parlamentaria se sintió aludida, pues respondió a sus palabras por medio de la misma dinámica.

Marcela Vacarezza: “Que peligroso el populismo que se está viviendo en Chile” – Twitter

“Nanay linda Marcelita @mvacarezza. Atroooooz el populismo que le devuelve SU plata a las personas con hambre. ¡Atrooo!“, puso la integrante del Partido Humanista, quien ha sido una de las impulsoras del tercer retiro de las AFP.

Tras lo ocurrido, Marcela Vacarezza volvió a manifestarse a través de la plataforma, aunque esta vez lo hizo apuntando directamente a Pamela Jiles. La psicóloga apeló a otras iniciativas para ayudar a los ciudadanos en medio de la crisis que se vive en torno a la pandemia.

“Estimada Pamela. Nos conocemos y te estimo. No es necesaria la burla. Te sentiste aludida, pero como tú dices es SU plata. No se ha dado el ancho como para que utilizar a propia plata no sea la solución. Y eso es responsabilidad de todos”, señaló.