Sebastián Keitel recuerda la muerte de su hermano: “Se murió en mis manos”

Un momento muy personal fue el que compartió el diputado Sebastián Keitel en el programa De tú a tú, cuando habló sobre la muerte de su hermano Luis a los 50 años de edad. Este padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa contra la que luchó por años.

En conversación con Martín Cárcamo, el parlamentario contó que se la detectaron a los 33 años de edad. “Yo estaba viviendo en Valdivia y a los 33 años le dicen ‘tienes Esclerosis Lateral Amiotrófica'”, recordó, indicando que el pronóstico fue poco alentador. “Te quedan 2 años de vida. Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta no solamente al paciente, sino que a toda su familia“, le dijeron. “Eso nunca lo entendimos, pero lo fuimos entendiendo con el tiempo”, aseguró.

“Es finalmente quedar atrapado en tu cuerpo con tu cerebro en un 100% y toda su musculatura muerta. No eres capaz de ni siquiera mover un dedo. Tú lo único que puedes hacer es pestañear y controlar esfínter. Conversas con los ojos”, explicó.

La enfermedad de su hermano fue uno de los motivos para entrar a la política

Tras hablar sobre las dificultades que enfrentó su hermano y los cambios que tuvo que realizar en su vida debido a la enfermedad, el diputado se refirió a la partida de Luis.

“Un tercio de su vida estuvo con ELA. Pero yo no me trato de quedar no con la muerte, me trato de quedar con la vida de Luis. De todo lo que… Yo creo que a todos nos dejó un mensaje increíble del día a día, de la lucha, de la perseverancia. Estaba de acuerdo con la eutanasia, pero no estaba de acuerdo en él practicarla si hubiera sido legal en Chile”, detalló.

Sebastián Keitel habló sobre la enfermedad de su hermano Luis – Canal 13

“Su único objetivo era siempre ver a sus hijos crecer”, agregó, indicando que la enfermedad de su hermano fue uno de los motivos por los que entró a la política, pues le interesaba la cobertura de las “enfermedades raras en el país”. “Mi primer proyecto de ley fue que el ELA fuera incluido en la Ley Ricarte Soto y hoy es parte de eso“, dijo.

Sebastián Keitel recordó la partida de Luis

Durante la conversación, Martín Cárcamo quiso profundizar en el momento en que se enteró de la muerte de su hermano. Sebastián Keitel explicó que “fue súper loco porque yo estaba metido en una sesión de la Cámara y me empieza a sonar el teléfono. ‘Mamá llamando’, y yo le corté. Pasan cinco segundos, ‘mamá llamando’. Corto de nuevo, y a la tercera dije ‘algo pasa’. Contesto, y me dice ‘Seba vente por favor, Luis se está muriendo’“.

Tras el aviso, condujo su auto hasta donde estaba Luis. “Luis estaba ahí en sus últimos 45 segundos de vida. Yo simplemente lo tomé de la nuca, le levanté la cabeza. Estábamos todos rodeando su cama, sus tres hijos, su señora, mi mamá, el pupi, yo y mi señora”, contó.

“Él seguía luchando“, contó el diputado – Canal 13

“Yo le hablaba al oído y decía ‘ya Luchito, ya, descansa, está el papá esperándote, está el tata, descansa. Él seguía luchando, seguía luchando, nos miraba con sus ojos desesperado, hasta que en un momento se murió en mis manos. Y me pasó algo muy raro, yo nunca lloré, porque desde ese momento empezó mi rol protector. Si yo fallaba, le iba a fallar a mi mamá, a sus tres hijos, a su señora. Y yo no lloré prácticamente hasta el día siguiente”, señaló.

“Me ha costado mucho, me quiero quedar con la vida de él (…) Quiero creer que en el momento que Luis dejó de respirar, se fue con mi papá“, agregó.