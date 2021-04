Monserrat Álvarez realizó potente reflexión en el “Día del Autoestima”: “Tal como somos es suficiente”

El pasado 27 de abril se conmemoró el Día Mundial del Autoestima, una fecha que plantea una discusión sobre la valoración que cada persona tiene sobre sí misma. Monserrat Álvarez se refirió al tema a través de redes sociales, con un video llamando a trabajar por la aceptación.

“Más allá de estas frases que inventan publicistas, yo creo que este es un tema súper importante y en este sentido, quiero agradecerles a las nuevas generaciones. Agradecerle, por ejemplo a mi hija, a sus amigas y a todas aquellas chicas que nos han enseñado a toda una generación a aceptarse más a uno mismo”, dijo al principio.

Tras enumerar varias frases que históricamente han sido asociadas a un estándar de belleza, Monserrat Álvarez habló específicamente del físico. “Yo soy de una generación donde todo el rato decíamos: ‘oye que estás linda. Estás flaca, estás linda‘. Sinónimo de linda era estar flaca, de todas maneras. Había una identificación terrible con eso”, explicó.

Por eso, remarcó sus intenciones de “agradecerle a las nuevas generaciones que nos han enseñado a querernos más”. “El tema del autoestima es un tema que tenemos pendiente. Las redes sociales están llenas de filtros, en las redes sociales nos arreglamos un poco la cara para vernos mejor. Y eso implica que nos queda mucho por hacer para aceptarnos a nosotras mismas, que estoy gorda, que me veo perona, no sé qué”, sostuvo.

“Les cuento. Yo, por ejemplo, he sido por años muy acomplejada, de que tengo un ojo más chico que otro… Este último tiempo he empezado a asumirlo y he empezado a no preocuparme tanto de eso, porque siento que ustedes, que mi pareja, que mis niños me van a querer igual si es que tengo un ojo más chico que el otro“, contó la periodista, a título personal.

Finalmente, hizo un llamado a trabajar para que podamos aceptarnos tal como somos y erradicar el deseo de cumplir con ciertos estándares. “Yo creo que en el Día Mundial de Autoestima hay que trabajar más profundamente para que todas podamos aceptarnos tal como somos y eliminemos ese sufrimiento que tenemos de ser de una manera. Tal como somos es suficiente”, cerró.