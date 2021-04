Selena Gomez más blondie que nunca impacta con sensual look

Son pocos los cambios de look a los que se ha sometido Selena Gomez a lo largo de su carrera, manteniendo casi siempre su melena en tonos castaños pero variando con distintos cortes de cabello como un estilo bob o flequillo.

La cantante apostó este 2021 por un look bastante osado y sexy al convertirse en una rubia platinada, sorprendiendo a sus más de 200 millones de seguidores en Instagram.

Hace cuatro años se pudo ver a la cantante luciendo un color muy parecido durante los American Music Awards, el cual le asienta muy bien por su tono de piel.

La ex chica Disney se puso en manos de sus coloristas de cabecera Nikki Lee y Riawna Capri del salón Nine Zero One Salon, en Los Ángeles.

“Hemos estado haciendo el color de Selena durante más de una década. Por lo general, lo mantiene bastante natural, pero esta vez quiso un gran cambio”, publicó Riawna en Instagram.

Selena hizo su primera publicación en la cuenta de su empresa

Para lograr este resultado los coloristas necesitaron al menos ocho horas de trabajo para iniciar con un highlights en todo el cabello el cual se llevó 200 pedazos de papel de aluminio y unos cuantos decolorantes.

Selena Gomez retoma su trabajo con un rubio único

La estilista explicó que en esta oportunidad trabajaron un “rubio único” pues se enfocaron en encontrar el perfecto equilibrio para su color de piel.

La dueña de ‘Rare Beauty’ retoma su trabajo más sensual y atrevida que nunca y así lo hizo saber en su cuenta en Instagram con una postal derrochando su belleza.

Con su melena blondie, un smokey eye combinado con labial mate y unas uñas extra largas, Selena enamoró a sus fanáticos.

Recordemos que la cantante estará presentando un concierto a favor de las vacunas contra el COVID-19, junto a varios exponentes musicales y dirigentes políticos.