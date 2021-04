Cata Vallejos emplazó a Vasco Moulian en comunicado por viaje: “Que exhiba los documentos”

Recientemente te contamos sobre el comunicado que emitió Cata Vallejos respecto a su salida de Chile el pasado 23 de abril. La influencer ocupó su cuenta de Instagram para referirse al tema, tras ser cuestionada debido a su viaje realizado en pandemia.

El documento buscaba “emplazar a todas aquellas personas que no solo han emitido juicios de valor u opiniones, sino que se han realizado graves acusaciones“. En este sentido, calificó como “inaceptable que incluso, autoridades del gobierno de Chile, en puntos de prensa señalen que ‘la señal que di no fue la correcta, porque no dije la verdad‘, dejándome de mentirosa, lo que me parece bastante grave”.

“Quisiera aclarar que para salir del país, tuve que realizar, como cualquier ciudadano, diversos trámites. Entre los cuales estaba acreditar que mi salida se debía a que residiría en el extranjero, particularmente en Perú. Dicho permiso fue tramitado en Comisaría Virtual y aprobado por el gobierno de Chile”, explicó. También aclaró que se encuentra en Colombia debido a que “dicho país acepta turistas cumpliendo con ciertos protocolos sanitarios“.

Cata Vallejos apuntó contra Vasco Moulian

Además de lo anterior, Vallejos emplazó al panelista de Zona de Estrellas, Vasco Moulian, quien se refirió a su actuar en el contexto de pandemia. “Quisiera referirme a lo señalado por diversos personajes en el programa Zona de Estrellas del canal Zona Latina. Particularmente, el señor Vasco Moulian me trata de ‘niñita irresponsable’ y que lo que estoy haciendo es una ‘infracción a las políticas del Covid en Chile’, dando a entender que ‘las policías de Chile no me solicitaron exhibir mi permiso y que habría infringido la ley'”.

“Por este medio, emplazo al señor Moulian a que exhiba los documentos o señale los antecedentes en los que funda esta grave acusación. Lamentablemente él y todos los que estuvieron en ese día en dicho programa tienen la palestra de un programa de televisión para realizar este tipo de declaraciones injuriosas sin tener la posibilidad de replicar”, agregó.

Cata Vallejos emplazó a Vasco Moulian – Instagram

Por último, hizo un llamado a informarse antes de emitir declaraciones públicas. “Invito a toda esa gente a informarse previo a desinformar. Entiendo no sean periodistas y no verifiquen de fuentes reales las incoherencias que dicen, pero no es posible que alguien pueda hacer este tipo de acusaciones que son gravísimas. Y mucho más cuando las difunde por medio de un canal de televisión”, cerró.