“Me preocupa…”: Fran García-Huidobro y su sincera opinión sobre Julio César Rodríguez

Durante una transmisión con José Antonio Neme, Fran García-Huidobro entregó su opinión en torno a la labor que cumple Julio César Rodríguez como animador del matinal Contigo en la Mañana, de Chilevisión.

Según consigna Glamorama, sus palabras surgieron en medio de una conversación sobre los cambios que han experimentado dichos programas desde el estallido social en octubre del 2019. “Estamos ahí, peleando. Todos los matinales estamos haciendo su máximo esfuerzo. Yo creo que Julio César es impresionante su talento. Me encanta la identidad que tiene ese programa. No lo veo por razones obvias, pero a lo mejor, si estuviera en mi casa, a lo mejor lo vería. Pero es importante…”, señaló José Antonio Neme.

En este sentido, Fran García-Huidobro apuntó a Julio César Rodríguez, indicando que “más que admiración, me preocupa… Me preocupa, me preocupa que esté tan expuesto. Y como está el país hoy en día… No está fácil. Yo creo que tú también has tenido algún tipo de conflicto con eso. Pero está bien, porque alguien tiene que hacer la pega“.

“Yo creo que él ha hecho una muy, muy linda labor”, comentó Neme, a lo que la animadora contestó: “Tú también”. “Y sí, bueno… Yo creo que a los matinales, por defecto, les cayó una responsabilidad que a lo mejor no les correspondía en términos programáticos“, agregó el periodista.

Una situación sobre la que también opinó la animadora. “Yo hoy estuve con mi familia y me decían ‘¿por qué los matinales hablan de política? Para eso está Tolerancia Cero‘. ¡Ey! Tolerancia Cero va los domingos en el cable. Hoy día la realidad está en la televisión abierta en la mañana“, dijo al respecto.