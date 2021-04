Vanessa Daroch lanza predicción: “Muere alguien muy importante en TVN”

Una sorprendente predicción fue la que se dio en el programa de Pamela Díaz en YouTube, cuando Vanessa Daroch anunció la muerte de una persona importante de Televisión Nacional de Chile (TVN).

Sus palabras surgieron tras entregar revelaciones sobre otros temas, como la entrega del 10% de las AFP, el caso Tomás Bravo y un posible terremoto en el país. Pamela Díaz le hizo unas consultas personales relacionadas con su futuro laboral, y fue en este contexto que la tarotista advirtió sobre la muerte de alguien importante en la señal estatal.

“Me llegó algo recién. Ahora, pronto. Una semana y media o dos semanas como máximo. Muere alguien muy importante en TVN, y que es conocido. Veo una muerte. Es hombre. Es conocido”, dijo ante la impresión de la animadora.

Vanessa Daroch predice muerte en TVN – YouTube

Tras ser consultada por si esta persona trabaja en televisión, Vanessa Daroch contestó positivamente. “Sí, es conocido. O trabaja directamente en pantalla o es alguien muy, muy conocido y querido“, comentó.

Pamela Díaz preguntó si acaso la persona es mayor, a lo que la tarotista respondió: “Sí, pero no viejo viejo”. “Puede ser un accidente o una enfermedad, pero va a salir incluso en las noticias porque es alguien conocido. No es como que muera una persona que está detrás de cámara y que no es visto. Y vamos a quedar todos como ‘¡cómo!’. Y mira, lo asocio a Felipe (Camiroaga). Puede que haya trabajado en un programa con Felipe o se haya hecho conocido por trabajar con Felipe”, precisó.

Vanessa Daroch y el futuro amoroso de Pamela Díaz

Luego de predecir una muerte en TVN, Pamela Díaz quiso saber detalles de su futuro amoroso, específicamente sobre un matrimonio, a lo que la tarotista respondió con una carta.

La animadora le preguntó por su futuro amoroso – Youtube

“Oye, ¿sabes que? No veo casamiento de tu parte. Veo como que él tiene como 80% de ganas y lo ha pensado, ha pensado como en una vida de casados, y tú tienes como el 20%. El quiere y lo ha pensado, y no me lo puede negar. Lo veo a él como armándose ‘¿cómo sería una vida?’. Pero tú estás ahí, hay miedos, porque me sale la carta de la confianza“, dijo al respecto.