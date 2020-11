"No es embarazo": Vanessa Daroch recuerda cuando predijo que Rafael Araneda tendría otro hijo

Durante su participación en el programa Sigamos de Largo, Vanessa Daroch lanzó sus predicciones en torno a varias figuras del espectáculo como Maly Jorquiera. La tarotista y médium anunció que esta se convertirá en madre nuevamente, causando la sorpresa de la comediante. Además, se refirió al futuro de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza en Estados Unidos.

"¿Qué va a ser del Rafa y la Marcela ahora que están en Estados Unidos? ¿Cómo se ve el futuro para ellos?", preguntó Fran García-Huidobro, a lo que Vanessa Daroch contestó: "yo creo que el mejor futuro". "Incluso, les tiré unas cartas a lo loco porque también hago en vivos con el Rafa y la Marce (…) Entonces les salió que efectivamente la Marce se iba a trabajar allá, que iba a conseguir trabajó allá también, en televisión. Que les iba ir muy bien", dijo.

En ese momento, recordó que hace aproximadamente un año, les tiró las cartas y señaló que se convertirían en padres nuevamente. El hecho ocurrió mucho antes de que la pareja de animadores anunciara la llegada de Benjamín, cuya adopción se concretó a principios de este año.

Vanessa Daroch en Sigamos de Largo - Canal 13

"Hace un año atrás, les tiré las cartas. A Rafa más que nada, estábamos en el matinal. Y les digo 'ustedes van a ser papás, pero me parece extraño que no es de embarazo ni nada'. Y después Rafa, en un en vivo me dijo 'mira, tú hace mucho tiempo me tiraste las cartas' y me dice 'vamos a ser papás'. Ahí es cuando después, a los dos días, sale la noticia de su hijo Benjamín, que es un exquisito", contó.

¿Volverán?

Tras la historia de Vanessa Daroch, Fran García-Huidobro se refirió a su vínculo con Rafael Araneda y Marcela Vacarezza. "A mí me caen los dos súper bien, pero me cae mejor la Marcela ¿No van a volver? Porque Marcela la reina del carrete, tan buena anfitriona", comentó.

En este sentido, Vanessa Daroch contestó: "yo creo que están viendo un futuro para sus hijos. Están pensando en sus hijos, en un futuro más estable".

Ver más

Kenita Larraín predice cambios positivos para el próximo año

Daniela Aránguiz predice que Jorge Valdivia se irá a otro país tras no llegar a acuerdo en Chile

Vanessa Daroch realiza increíble predicción para finales de agosto en relación a la pandemia