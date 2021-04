Anne Hathaway, Anya Taylor-Joy, y otras actrices que han sido editadas sin su permiso

La belleza no viene en tallas o colores

Las redes sociales han potencializado los estereotipos de cómo deben ser las mujeres. Se ha estandarizado la belleza como si ésta fuera un producto más del mercado.

Los filtros que normalmente blanquean personas, y vuelven sus ojos azules, las apps que editan los cuerpos volviéndolos todos iguales, o las poses que esconden los rollitos naturales de las mujeres están dando una idea errónea de la belleza.

Ésta no se puede medir, no se puede hacer un molde, y no se puede estandarizar como se ha intentado por tantos años. Y aunque ya hay más voces que intentan hacer notar la diversidad, y romper con los moldes… el camino aún es largo.

El problema radica que estos estándares son altamente racistas. Rihanna y Zendaya son un ejemplo de dos actrices que han sido modificadas atribuyéndoles rasgos más “finos”, y eurocentristas.

Dejemos de normalizar la edición

Se han creado hashtags y campañas para concientizar el cómo los excesos de filtros pueden distorsionar tu realidad. Las cirugías estéticas aumentaron considerablemente en los últimos años. porla misma razón.

Debemos recordar que las pieles con poros existen, las ojeras y las cicatrices también, y la mayoría de las mujeres sufren de celulitis; nada de esto son imperfecciones que se deban corregir. ¡Y es momento de entenderlo!

Pero, tampoco podemos juzgar a aquellas que lo hacen. A veces nuestra piel no tiene, un buen día, hay una espinilla que no quieres ver, o simplemente es tu decisión mostrarle al mundo cómo quieres lucir.

El mayor problema, es cuando alguien más decide eso por ti. Cuando toman una fotografía haciéndote “arreglos” que no necesitas, que no habías pensado, y que pueden llegar a hacer sentirte mal.

Imagina que alguien toma una fotografía en donde te sientes hermosa. Y comienza a hacer más angosta tu nariz, rellenar tus labios, angular tu rostro, y agrandar tus ojos… todo sin tu permiso. Está atentando contra tu imagen y al mismo tiempo normalizando estándares de belleza que nadie puede alcanzar, al menos sin la ayuda de la tecnología.

Esto es lo que sucede con muchos famosos. Toman sus imágenes sin su permiso, y hacen arreglos que no siempre son malintencionados, pero que ya no podemos seguir normalizando.

El photoshop en las actrices debe parar

Danae es una periodista e influencer con más de dos millones de seguidores que promueve el amor propio. En sus redes sociales suele mostrar cómo muchos de los cuerpos que envidiamos en redes se basan en poses o filtros.

A través de sus historias denunció lo que una cuenta hace a las fotografías de las famosas.

“Esta es una cuenta que toma fotografía de famosos, y las aplica photoshop. Como ésta”, escribió la Danae en sus historias de Instagram.

“Esta es otra. Real vs falsa Anne Hathaway”, continúa.

” Lo que me llama la atención es la normalidad con la que tomamos estas fotos tan editadas. Estamos tan acostumbrados a los estándares de belleza sin poros que ya no lo notamos. Así que ten cuidado aquí.”, fue la reflexión de la joven,

“Esta cuenta hace photoshop como éste sin el consentimiento de los famosos”, termina por denunciar.

