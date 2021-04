Joche asegura que ex chico “Mekano” bebía alcohol antes del programa

Una insólita revelación fue la que se dio en el programa Zona de Estrellas, cuando Joche Bibbó aseguró que uno de los integrantes de Mekano bebía alcohol antes del programa. Se trata de Ronny Munizaga, más conocido como Ronny Dance, quien según el argentino, “entraba todos los putos días copeteado”.

“¿Sabes lo que hacía Ronny, por ejemplo, antes de entrar al estudio? Se tomaba medio litro de vodka y dos ripper (pastillas energéticas). Entraba todos los putos días copeteado”, dijo.

Recordemos que el argentino formó parte del extinto programa juvenil cuando tenía 18 años de edad, por lo que compartió con gran parte del elenco. Sus declaraciones provocaron sorpresa entre los panelistas, quienes casi al unísono dijeron “no”.

Joche Bibbó entregó detalles del asunto, indicando que un día fue invitado a esta actividad por el ex bailarín de Mekano. “Un día me invita a la previa. Me dice ‘Joche, ¿tomamos algo?’. ‘Bueno, dale, te hago la onda’. Nos tomamos unos tragos de vodka antes de entrar al programa para desinhibirme. Ya después empezó a invitarme y lo hacía diariamente. Se tomaba media botella de vodka y para no quedar ebrio se tomaba estas pastillas, los ripper, que son energizantes. Se tomaba dos de esos y media botellita de vodka“, contó.

“A lo mejor por eso bailaba así“, comentó Faloon Larraguibel en tono de broma, mientras que Vasco Moulian se reía de la situación. “Y qué más que sabremos. Oye que notable Ronny ah”, señaló tras las declaraciones del argentino.