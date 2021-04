Gissella Gallardo envía mensaje de agradecimiento tras ser dada de alta

Un emotivo mensaje fue el que compartió Gissella Gallardo tras ser dada de alta. Recordemos que la licenciada en comunicación social sufrió una trombosis pulmonar, por lo que permaneció internada durante varios días.

Este domingo regresó a su casa, en donde estuvo acompañada por sus hijos y su esposo, el exfutbolista Mauricio Pinilla. Gallardo se refirió a su estado de salud a través de Instagram, en donde se mostró agradecida por la preocupación y el apoyo recibido.

“Y pasa que después de un diagnóstico que jamás esperaste escuchar, lo único que pasa por tu cabeza es retroceder el tiempo y no vivir por nada ese momento. Sólo te queda rezar y decir ‘acepto lo que me está pasando y haré todo lo imposible para seguir acá’“, dijo, para luego agradecer el cariño de sus cercanos y de los usuarios en redes sociales.

“Gracias a mi marido, mis hijos, mis papás, mis [email protected], cuñadas, [email protected], [email protected], [email protected] y [email protected] que estuvieron siempre conmigo. ¡Y también a uds [email protected] por sus hermosos mensajes de apoyo! Ya estoy en mi casa, feliz con mis amores, disfrutando cada segundo…“, cerró.

Gissella Gallardo envió mensaje de agradecimiento tras ser dada de alta – Instagram

Gissella Gallardo entregó detalles de lo sucedido

Hace unos días, la esposa de Mauricio Pinilla contó qué ocurrió el día de su trombosis pulmonar. La comunicadora reveló que sus molestias comenzaron el domingo en la tarde con un dolor de espalda. “Llegué a mi casita como a las 6 de la tarde y seguía con este dolor que cada vez se hacía más fuerte y me puse guateros”, dijo.

Posteriormente, comentó que su esposo llegó de su trabajo y se quedaron conversando hasta la madrugada. Su dolor continuaba bajo índices tolerables. Sin embargo, todo cambió cuando cerca de las dos de la mañana sintió un fuerte malestar en su cuerpo. “Un dolor terrible. No podía respirar, me ahogaba más porque me desesperaba“, señaló.

“Era un dolor terrible, insoportable. Unas puntadas abajo de las pechugas, costillas. No tenía idea qué me estaba pasando. A las 4:30 no di más y desperté a Mauricio”, agregó, indicando que fue llevada a urgencias, en donde le entregaron un diagnóstico que al principio se rehusaba a creer.

Tras entregar detalles del hecho, remarcó: “Estoy bien, que es lo más importante. Estoy viva y sólo quiero irme a mi casita a estar con mis pollitos hermosos”. Algo que finalmente se concretó este domingo, cuando pudo regresar a su hogar.