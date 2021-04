Felipe Izquierdo recuerda experiencia en el extranjero: “Me miraban con cara de asco”

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, Felipe Izquierdo hizo reír a los invitados al recordar la experiencia que tuvo cuando viajó a Ámsterdam. El actor alzó la voz durante la sección “Punto de Encuentro”, cuando el animador preguntó por quienes “se encuentran menos agraciados que la media universal”.

En ese momento, Izquierdo contó una historia relacionada con el tema, la que se remonta a varias décadas atrás, cuando tenía entre 26 y 27 años de edad. “A propósito, yo fui a Holanda. Y a mí siempre me dijeron de chico, porque yo vivía en Osorno y eran puros alemanes grandes y yo los miraba… Y no tenía ninguna fijación con ellos, sino que eran grandes”, partió diciendo.

Felipe Izquierdo en Podemos Hablar – CHV

“Me acuerdo que una vez le confidencié a alguien que estaba con problemas para conquistar a una niña que me gustaba, y me dijo ‘mira, quédate tranquilo que cuando tú crezcas, tú te vas a Europa y en todos esos países el latino es furor. Te quieren, te quieren’. Y yo tenía 26, 27 años y fui a Holanda e iba en el avión diciendo ‘voy a llegar a un lugar donde voy a ser furor'”, explicó.

Sin embargo, su expectativa se derrumbó cuando llegó a la capital de los Países Bajos. “Llegué a Ámsterdam, al aeropuerto, y todo el mundo medía 1 metro 90. Yo le llegaba a todo el mundo al ombligo. Y nunca vi gente mirarme con más cara de asco que en Ámsterdam. Me miraban como diciendo ‘de dónde viene esta cosa'”, aseguró, provocando las risas de los otros invitados.

“Yo venía con esa expectativa. Me metieron que ahí era mi lugar. Y me miraron con cara de asco. Después me fui”, agregó, indicando que durante su juventud, los problemas en torno a la imagen eran muy frecuentes. “¿Sabes cuándo se ve? Cuando se quiere conquistar a alguien. Yo cuando era chico me gustaba una niña que era justamente, lo contrario a lo que me correspondía“.

“¿Qué te correspondía? Porque te está viendo tu señora“, preguntó Julián Elfenbein entre risas. “No, después yo crecí y fui más maduro”, contestó el también comediante.