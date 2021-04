“Es como una versión más linda de la Pancha Merino no más”: Vasco Moulian sobre Tonka Tomicic

Vasco Moulian ha dado de qué hablar estos días, pues no solo protagonizó un cruce con Faloon Larraguibel en Zona de Estrellas, sino que también ha llamado la atención por sus comentarios sobre la animadora del Bienvenidos, Tonka Tomicic.

El actor analizó el actual momento del rostro de Canal 13, quien ha sido cuestionada en diversos medios debido a su rol en pantalla, especialmente tras el estallido social de octubre del 2019.

Durante su participación en el programa Zona de Estrellas, Vasco Moulian comentó que “Tonka Tomcic es una marca. Una marca que gracias a Canal 13, a Canal 7 antes, se construyó”. “Esa marca, si no estuviésemos en pandemia, yo la tomaría y le diría ‘¿vamos a hacer eventos a todas las empresas?’. Todo eso que ella hace solita y que no le llega ni uno al canal”, explicó, calificando como “un error del canal construir una marca y no cobrar de esos eventos”.

“Yo sé que esto es lo más antipopular del mundo con respecto a los rostros, que me están odiando en este momento, pero no importa, así es la cosa y así es lo que yo haría“, continuó diciendo.

Vasco Moulian: “La sensación que me da cuando veo a Tonka es que no sabe los temas”

En medio de su análisis, el actor profundizó en la preparación de la animadora. “Con respecto al matinal yo creo que Tonka debió haber estudiado o haber dado la sensación de haber estudiado, por último -si no quieres estudiar-, algo importante. Debiste haber estudiado periodismo, debiste haber estudiado historia, debiste haber estudiado algo para poderte meterte en la conversación”, dijo.

En ese momento, realizó una comparación entre la animadora y la conocida actriz Pancha Merino. “Después del torniquete, después del ‘esto no va a prender’, después del estallido social hay que saber, hay que leer el diario”, señaló, asegurando que “la sensación que me da cuando veo a Tonka es que no sabe los temas, le cuesta engancharse con los temas, es como una versión más linda de la Pancha Merino no más“.