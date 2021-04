“Me va a empezar a caer mal usted, de verdad”: El cruce en vivo de Faloon Larraguibel y Vasco Moulian

En un nuevo capítulo de Zona de Estrellas, Faloon Larraguibel y Vasco Moulian protagonizaron un cruce de palabras, luego que el actor llamara la atención de la ex Yingo mientras esta intentaba calmar a sus hijos. La modelo se encontraba conectada de manera telemática, por lo que se la vio tratando de compatibilizar su trabajo y el cuidado de los niños.

Todo ocurrió cuando Mario Velasco, que estaba junto a Moulian en el estudio, habló sobre el buen momento que atraviesa Cecilia Bolocco, quien no solo debutó con un nuevo programa en radio, sino que además se encuentra promocionando su colección de vestuario y joyería.

“A Cecilia Bolocco la vemos pasando por un excelente 2021, no solamente por el éxito que ha tenido en su programa radial, sino que también la vimos que firmó en De tú a tú. Pero también donde la vemos muy activa es en las redes sociales, haciendo lives de Instagram donde muestra su gusto por la cocina y por la moda”, dijo el animador.

“Esto también tiene que ver con su relación con Máximo, que ha crecido y que es activo en las redes sociales, ella se tiene que haber dado cuenta que es una muy buena plataforma para llegar a distintos públicos”, agregó.

Cecilia Gutiérrez entregó su opinión en torno al tema, pero Mario Velasco alzó nuevamente la voz, pidiendo la participación de sus colegas. “Joche, Faloon, ¿qué les parece a ustedes, que tienen muchos seguidores en sus redes sociales, esta iniciativa que toma Cecilia Bolocco de mostrarse de una manera distinta a través de su Instagram? Por ejemplo, a ti, Faloon”, preguntó.

El cruce de Faloon Larraguibel y Vasco Moulian

Tras la pregunta de Velasco, Faloon se demoró unos segundos en responder. “Tranquila…”, dijo Vasco Moulian, mientras la modelo intentaba calmar a sus hijos. “Marito… (ríe) No, es que tenía…”, comentó.

“¡Nooo! ¡¿A ver qué le preguntaron pues sobrina?! ¿Ah? ¡¿A ver qué le preguntó Marito Velasco, sobrina?! No me rete a mí…”, insistió el actor. “Si estaba atenta”, la defendió Mario Velasco.

Sin embargo, cuando la modelo logró volver al programa, lanzó sus dardos contra Moulian. “Me va a empezar a caer mal usted caballero, de verdad, me va a empezar a caer mal”, dijo.

“No, pero usted me increpa”, contestó este. “Ya, lo voy a dejar sin audio para usted”, respondió Larraguibel. “Se picó“, continuó Moulian, mientras Mario Velasco intentaba calmar la situación.

“¿Lo va a dejar en visto?“, le preguntó. “En visto no más…”, dijo Faloon Larraguibel, quien efectivamente estaba atenta a las preguntas. “A mí me gusta que Cecilia esté más ligada a las redes sociales, antes no estaba tanto“, señaló sobre el tema que se encontraban hablando previamente.

“Menos mal que estaba atenta“, comentó Moulian, pero la modelo siguió entregando su opinión. “Como que no veía muchas cosas de ella en redes sociales, pero si le sirve ¿por qué no aprovecharlo? Obvio que sí. Y si su hijo Máximo tiene otro público, más seguidores, incluso le ayuda a hacer estos montajes de videos y a actualizarla un poquito, llegar a otro público, y qué mejor”, reflexionó.

“Porque aparte esa generación a lo mejor no la conoce y de esa forma la están conociendo y está llegando a otro público. A mí me encanta… ¡Toma! ¡Toma cachito de goma, Vasco!“, cerró.