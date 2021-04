Si alguien tiene amor propio y confianza esa es Lizzo, pues constantemente luce sus curvas con orgullo y sin temor.

La cantante ha logrado el éxito en poco tiempo, y ha demostrado que la sensualidad es cuestión de actitud y no de tallas.

Constantemente, a través de sus redes envía poderosos mensajes a las mujeres, que nos enseñan a aceptarnos tal como somos y sentirnos orgullosas de nuestros cuerpos.

Lizzo posa sin ropa y muestra sus curvas y celulitis con orgullo, enseñándonos a amarnos

Recientemente, la cantante estadounidense sorprendió a sus seguidores al posar sin ropa, completamente desnuda, y en una imagen sin filtros ni retoques mostrar su belleza real.

En la imagen que obtuvo más de 2 millones de likes, la también rapera aparece sentada, con una taza de café, dejando ver sus curvas, estrías y celulitis con confianza y dando una gran lección de amor propio.

“Quiero darles a todos esta selfie sin editar … ahora normalmente arreglaría mi vientre y suavizaría mi piel, pero quería mostrarles cómo lo hago de forma natural”, escribió la celebridad.

Y además anunció el nuevo proyecto en el que trabaja para ayudar a otras personas a aceptarse como son. “Estoy emocionado de asociarme con @dove y el #DoveSelfEsteemProject, que está ayudando a revertir los efectos negativos de las redes sociales y cambiando la conversación sobre los estándares de belleza. Seamos realistas”.

La cantante recibió aplausos y halagos por parte de sus seguidores. “Te admiro, necesitamos más personas como tú”, “es que tú eres increíble, de verdad te amo”, “tu belleza no tiene límites”, y “tu seguridad y confianza te hacen lucir muy sexy, aplausos de pie para ti”, fueron algunos de los comentarios.

Sin duda hay mucho que aprender de Lizzo, y lo principal es valorarnos y aceptarnos, y es algo que nos enseña y motiva a través de sus publicaciones.

“Hoy me sentí impotente. Cambié mi color de cabello y me maquillé e hice muecas para hacerme reír. Es lo mínimo que puedo hacer. Si hoy no has hecho nada bueno por ti mismo, esta es tu señal para encontrar una luz”, escribió Lizzo en uno de sus post con el que nos inspiró una vez más.

