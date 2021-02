Nos ha pasado más de una vez: por un rato vemos a algún actor con un papel interesante en una serie o película, al punto de decir que su trabajo es bastante bueno, pero de pronto, de la noche a la mañana no lo vemos en ninguna producción. Esto pasa cuando las celebridades se retiran del mundo de la actuación repentinamente, por todo tipo de situaciones.

A menudo sentimos curiosidad por lo que le sucedió a cierta persona de nuestro antiguo programa favorito, o simplemente nos preguntamos por qué un actor, especialmente cuando tienen tanto éxito, querría renunciar a todo en primer lugar.

Celebridades que se han retirado del mundo de la actuación y no habías notado

En la parte superior de nuestras cabezas, podemos enumerar un puñado de celebridades de Disney e íconos de películas que, aparentemente u oficialmente, desaparecieron del ojo público. Pero hay un montón de caras famosas que optaron por retirarse del mundo del espectáculo.

Cameron Diaz

A la mayoría de la gente le parece extraño e increíble que haya dejado de actuar en películas. La última vez que la vimos en la gran pantalla fue en 2014, en Annie y ha permanecido retirada desde entonces.

En una entrevista Díaz dijo que se retiró del mundo de la actuación porque no podía decir quién era. Explicó que era difícil para ella admitirse eso y que sentía que necesitaba convertirse en su propio yo una vez más. Desde que se retiró se casó con el cantante Benji Madden de Good Charlotte y escribió dos libros sobre la vida saludable titulados The Longevity Book y The Body Book.

Mary-Kate y Ashley Olsen

Desde que dejaron el mundo de la actuación, se han vuelto más populares. Este par de celebridades comenzaron sus carreras de moda y belleza con una línea de ropa en Wal-Mart para chicas adolescentes y una línea de productos de belleza llamada Mary-Kate y Ashley: Real Fashion for Real Girls.

Su línea de belleza y ropa es una de las favoritas entre muchas adolescentes estadounidenses. Han contribuido tanto a la industria de la moda que fueron nombradas dos veces Diseñadora de Ropa de Mujer del Año por el Consejo de Diseñadores de Moda de América.

Meghan Markle

Por supuesto, Meghan Markle tenía una razón bastante decente para dejar de interpretar papeles como Rachel Zane en Suits: ¡Casarse con el príncipe Harry y convertirse en la duquesa de Sussex!

Según reseña el portal The Richest, la famosa serie intentó que Markle hiciera acto de presencia durante la producción, pero, según los informes, lo rechazó. Tal vez si la serie siguiera al aire tendría una oportunidad ahora que ella se ha desligado de todas las responsabilidades de la realeza, aunque con un bebé en camino habría sido muy difícil.

Adam Lamberg

Tantas estrellas de Disney han desaparecido del centro de atención, y Adam, también conocido como Gordo de Lizzie McGuire, es otro para agregar a esa lista. Fue visto por última vez en la pantalla en 2008 en la película Beautful Loser, pero resurgió en línea hace unos años mientras trabajaba en el Irish Arts Center de Nueva York.

También estaba pautado que saliera de su retiro al aparecer en la nueva serie de Lizzie McGuire que se tenía planeada, pero considerando que la misma Hilary Duff anunció que el proyecto estaba cancelado, nuestras esperanzas de ver a Gordo nuevamente son cada vez más bajas.

Jack Gleeson

Otra de las celebridades que se ha retirado permanentemente es Jack Gleeson, quien interpretó al rey Joffrey en el popular programa de HBO, Game of Thrones. Cuando su personaje fue asesinado en la tercera temporada de la serie, decidió poner fin a su carrera como actor allí también.

Jack le dijo a Entertainment Weekly que había estado trabajando en este mundo desde los ocho años y había dejado de disfrutar de la actuación como solía hacerlo. Continuó explicando que era algo que hacía por recreación con sus amigos o por diversión en verano.

