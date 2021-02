“A todos los chicos: para siempre”: una película de Netflix perfecta para el mes del amor

A estas alturas probablemente hayas visto la famosa película de Netflix, A todos los chicos de los que me enamoré, y su secuela, A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero. Pero ahora llegó el turno de ver el cierre de esta trilogía con su último filme titulado A todos los chicos: Para siempre, que llega justamente en el mes del amor para darnos una romántica vibra a solo pocos días de San Valentín.

Estas películas, basadas en los libros de Jenny Han, han capturado los corazones de tantos desde que vimos por primera vez a Lara Jean Covey (Lana Condor) y Peter Kavinsky (Noah Centineo) enamorarse. La segunda película, sin embargo, trae algunas complicaciones al romance de cuento de hadas a través de John Ambrose McLaren, uno de los otros chicos a los que Lara Jean escribe una carta de amor en la primera película.

Además, la protagonista se encuentra navegando por muchos printes en su relación con Peter, haciéndola insegura y arrojando dudas sobre su futuro como pareja. Pero al final de la secuela, todo sale bien para la feliz pareja. Pero ahora, con el final frente a nosotros te mostramos todo lo que debes saber antes de ver la tercera parte.

Lo primero que debes saber es que la película se estrena hoy, 12 de febrero de 2021. Netflix confirmó la fecha en enero, junto con el lanzamiento de un tráiler.

Los horarios están comprendidos de esta manera: 12:00 a.m para Baja California, Los Ángeles y San Diego; 1:00 a.m. para Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa y Sonora; 2:00 a.m. para Ciudad de México; 3:00 a.m. para El Salvador, Quintana Roo y Costa Rica; 4:00 a.m. para Perú Colombia, Chile, Panamá, Nueva York, y Florida; 5:00 a.m. para Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia y Venezuela.

El reparto, por supuesto, contará con Condor y Centineo como las estrellas de esta película de Netflix, ¿qué sería de esta película sin Lara Jean y Peter?

Condor reflexionó sobre su papel después de que filmó en septiembre. "He estado realmente luchando en cómo poner en palabras mis sentimientos hacia este final… Las palabras nunca serán capaces de describir mi amor por Lara Jean", escribió en una publicación de Instagram. "Su familia, sus amigos, Peter. Las palabras nunca serán capaces de describir las largas noches en el set, donde de repente me golpearía, como una tonelada de ladrillos, que estaba recibiendo el honor de retratar a una chica tan ferozmente decidida en el amor, que representa la fuerza en la suavidad. Las palabras nunca podrán describir mi gratitud hacia TI, por amarla tanto como yo".

Según reseña el portal IMDB, parece que el resto de la familia Covey, junto con el amigo de LJ convertido en rival, Gen, y su mejor amiga, Christine, estarán de vuelta. Janel Parrish le dijo a Entertainment Tonight que la hermana mayor de Covey tendrá más tiempo en la pantalla en la tercera parte de A todos los chicos de los que me enamoré. "Verás mucho más Margot en la tercera película", dijo. "Verás mucho tiempo en familia en la tercera película, lo que me encanta. Creo que una de mis partes favoritas de la película es el vínculo entre las hermanas porque estoy tan cerca de la mía y de mi familia, así que me encanta eso".

En cuanto a la trama, la tercera parte de este original de Netflix, “realmente explora lo que sucede cuando estás en una relación y luego tienes todas las cosas de la vida real que entran en juego", dijo Han en una entrevista. En cuanto al futuro de Lara Jean y Peter, "si estoy haciendo bien mi trabajo, estarás preocupada", dijo.

La historia de Lara y Peter cautivó a la audiencia mundial - Netflix

"Creo que ella realmente comienza a tomar decisiones por sí misma que podrían ser impopulares, pero creo que al final del día, cuando eres joven, tienes que proteger tu propio corazón y tomar las decisiones que son verdaderamente correctas para ti independientemente de las otras personas que te rodean", agregó Condor. "Lara Jean ama el amor y ama a los chicos, pero al final del día, sé que ella también es buena por sí misma."

En la última entrega de A todos los chicos, también veremos más de la relación entre el doctor Covey (John Corbett) y su vecina, Trina (Sarayu Blue). "Una de mis partes favoritas de la tercera película es ver relación con nuestro padre y su nueva mujer encantadora, hermosa y sexy", dijo Parrish en una entrevista. "Definitivamente hay algunas reacciones mixtas con las chicas y puede haber alguna fricción al principio".

