Adamari Lopez en mini short de cuero rojo da clases de elegancia y sensualidad para mujeres de 40

Adamari Lopez no deja de sorprender con sus increíbles looks a sus 49 años y es que cada vez luce más joven y a la moda, demostrando que no hay un límite de edad para lucir sexys.

Desde mini faldas, vestidos, jumpsuit, hasta mini short, la puertorriqueña ha enseñado a lucir las prendas que están en tendencia con elegancia después de los 40.

Recientemente, posó junto a su pareja Toni Costa para la revista Hola USA y deslumbró con sus increíbles atuendos.

Uno de ellos fue un mini short de cuero rojo que combinó con una blusa de seda con escote cruzado y manga larga con la que lució sexy a la moda.

Además, llevó unos stilettos en tono fucsia que le permitieron presumir sus tonificadas piernas a sus 49 sin perder la clase y elegancia y su cabello lo llevó con unas ondas suaves.

"Wow amé este look tan sexy y acertado", "ese mini short te va muy bien con tu tono de piel", "mira esas piernas, que guapa", "Ada luces increíble, pareces de 30", "lo siento Toni pero Ada te opacó se ve hermosa", y "que bella y elegante la chaparrita con ese short", fueron algunas de las reacciones en redes.

Looks con los que Adamari Lopez ha dado clases de elegancia para mujeres de 40 este 2021

Mini vestido celeste con mangas abullonadas

Adamari lució como toda una princesa junto a Toni y su hija Alaia con un mini vestido celeste con mangas abullonadas y botones en el centro.

Complementó este look con unas ondas suaves en su melena llevando la raya de lado, y también lució unas sandalias plateadas altas.

Mini falda de cuero

La puertorriqueña también ha lucido otras prendas de cuero como una mini falda en tono rojo que llevó para el programa Un Nuevo Día.

Complementó este look con un suéter negro cuello redondo, con mangas largas y lazos en ellas muy delicado y hermoso, y unos botines rojos.

Vestido camisero amarillo

Para también la sesión de fotos junto a Toni para la famosa revista, la conductora llevó un hermoso y delicado vestido camisero amarillo.

Se trata de un modelo con encaje, plisado en la zona de la falda y con cinturón que resaltó su piel morena a la perfección.

Para este atuendo llevó unas sandalias de tacones amarillas y su melena la llevó suelta con ondas perfectas.

Mini vestido negro

La celebridad lució sus curvas en un sexy mini vestido negro con escote en V y mangas largas, y complementó este look con unas sandalias originales y elegantes.

Se trata de un diseño muy delicado en negro y transparencias que sirven para cualquier look y resalta las piernas de manera delicada.

Adamari ha dejado claro que no hay edad para lucir elegantes y sexys, sintiéndote bien contigo misma y hay muchas formas de realzar tu belleza después de los 40.

