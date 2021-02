Demi Moore aparece nuevamente después de haber sido criticada por su apariencia

Así como pueden llenarlas de elogios y cumplidos, las celebridades también suelen ser el blanco de muchas críticas cuando cambian su apariencia. En esta oportunidad fue el turno de Demi Moore, quien fue fuertemente criticada después de su aparición en un desfile de modas celebrado la semana pasada. Pero la actriz no se inmutó y habló sobre su “mágica” experiencia en la pasarela.

La actriz de 58 años simplemente no podía creer que participó en un desfile de alta costura durante la Semana de la Moda de París este año. Demi Moore fue quien se encargó de abrir el espectáculo dedicado a las tendencias de la temporada Primavera / Verano 2021 de Fendi y reflexionó sobre la experiencia mientras conversaba con Naomi Campbell.

"En verdad, no me di cuenta hasta después", admitió Demi. “Realmente fue una fantasía adolescente cumplida. Me tomé un momento en el que pensé… ‘Oh Dios mío. Literalmente caminé por una pasarela con algunas de las modelos más grandes de la historia’. Literalmente me sentí como una niña pequeña".

Según reseña el portal Hollywood Life, otras modelos que caminaron en el desfile fueron precisamente Naomi Campbell, Kate Moss, Bella Hadid y Cara Delevingne.

Demi Moore también habló sobre lo "especial" que fue la experiencia en su charla con Naomi. “Fue muy poderosa”, explicó. “Me sentí especial porque sentí que no se trataba completamente de la ropa y que se trataba de la historia completa. Se sintió muy mágica y conmovedora. Fue extremadamente memorable”.

El espectáculo de Fendi no tuvo audiencia debido a la pandemia de COVID-19, pero los fanáticos de todo el mundo aún pudieron ver los hermosos conjuntos gracias a las fotos del evento.

Pero después de que salieron a la luz las fotos de Demi Moore caminando por la pasarela, muchas personas comentaron lo diferente que se veía su apariencia debido al maquillaje muy contorneado en su rostro. Los pómulos de la actriz estaban mucho más pronunciados de lo habitual, ya que salió a desfilar con su conjunto negro. Sin embargo, lució un mínimo de maquillaje durante la entrevista con Naomi y se parecía mucho más a su yo habitual.

Muchas personas se dirigieron a Twitter para hablar sobre su nueva apariencia, escribiendo comentarios como: "De ninguna manera ¿esta es su cara ahora?". "¡Esa no es Demi! Me niego a creerlo", publicó otro. Un tercero escribió: "Ella siempre fue una mujer hermosa. Espero que todo lo que hizo sea temporal". "Oh, Demi. No necesitas hacerte esto en la cara", dijo un cuarto.

Como se ha podido percibir, este fue claramente un momento histórico para Demi, pero Naomi también la interrogó sobre otro momento que le cambió la vida: aparecer sin ropa mientras estaba embarazada de siete meses en la portada de Vanity Fair en 1991.

“Entiendo el impacto que tenía en el mundo y en las mujeres, nuestro permiso para aceptarnos en estado de embarazo”, explicó Demi. “Fue un momento que estaba aceptando, de verdad, en mí misma y expresándome y no tratando de ser otra cosa más que yo. Aunque lo entendí, no creo que haya podido vivirlo siempre plenamente. Ese fue un momento de reconocimiento que creo que me ayudó a avanzar en el camino de poder dar un paso hacia la posesión de quien soy".

A pesar que Naomi Campbell fue sumamente profesional y evitó comentar el tema de las críticas a su apariencia, con estas declaraciones de Demi Moore podemos notar que no solo hace caso omiso a estos comentarios negativos, sino que además la ayuda a crecer como personas, como mujer fuerte, segura e independiente.

Más de este tema:

Demi Moore abre el debate sobre el peligro de las cirugías estéticas en el rostro

Envejecer "con gracia", la presión que lleva a las mujeres a atentar con su imagen

Te recomendamos en video