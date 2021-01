Salma Hayek demostró que las mujeres voluptuosas pueden usar bañadores ligeros y lucir elegantes

Salma Hayek sabe cómo enamorar a sus fanáticos y así lo demuestra con cada fotografía que comparte en sus redes sociales. La actriz, en varias ocasiones, ha dejado ver que tiene amor propio ya que no tiene ningún tipo de complejo al mostrarse natural y con cualquier outfit.

A sus 53 años, la actriz mexicana disfruta mucho de tomar el sol en la piscina o la playa, de modo que es común verla en bañadores de diversos colores y formas.

Si hay algo que identifica a Salma es que es una mujer voluptuosa y aunque muchos podrían pensar que la mejor opción para este tipo de cuerpos son las prendas holgadas, la artista no tiene miedo en usas piezas ceñidas y ligeras.

Así lo ha dejado claro con cada uno de los traje de baños que constantemente comparte en sus redes sociales, pues ha lucido todos los tipos que podemos imaginar.

Bikinis, enterizos, trikinis y otras versiones han sido parte del armario playero de la actriz.

Salma Hayek muestra una figura perfecta a sus más de 50 años - Agencias

Desde muy joven ha demostrado que no tiene ningún problema en mostrar su cuerpo aunque siempre ha sido una mujer con curvas pronunciadas.

Como es natural, los años han pasado y Hayek ha atravesado algunos cambios físicos que, en realidad, solo han logrado cautivar más a sus fanáticos.

De hecho, la artista no tiene miedo de mostrar su cambio, así como las diversas facetas de su vida, bien sea cien por ciento natural o lista para una alfombra roja.

En una ocasión compartió una foto en la que aparece sentada en una cama, iluminada con una luz natural y con una sexy lencería que apenas se asoma en la imagen tomada de su juventud.

Esto demuestra que siempre ha estado orgullosa de quien es y esto no ha cambiado nada en el presente, ya que comparte imágenes de todo tipo.

Los bañadores ligeros y elegantes que Salma Hayek ha lucido en Instagram

Fucsia con sobretodo

A la artista le encanta lucir varios accesorios cuando es momento de disfrutar del sol, por eso, no solo luce bañadores que destacan su figura, sino que los acompaña con prendas como son los sobretodos.

En este caso, vemos cómo combino un bikini básico fucsia con un sobretodo en el mismo tono, además de un sombrero y lentes.

La actriz despidió el 2020 por todo lo alto. - Instagram @salmahayek

Bikini marrón

Salama es amante de los colores básicos, pues estos hacen que su tono de piel resalte de una hermosa manera. Este tipo de bikinis son perfectos cuando queremos mantener la sencillez bajo cualquier circunstancia.

Salma invita a todas las mujeres a mostrarse tal cual son. - Instagram @salmahayek

Clásico negro

No podía faltar el look clásico para la playa, un clásico bañador negro de dos piezas. Este es el look más elegante para un día de sol.

No solo ayuda a que la figura destaqué por sí sola, sino que se la mujer luzca sencilla y sofisticada.

La mexicana también lució sus curvas mientras meditaba en la playa con un bikini de dos piezas negro - Instagram @salmahayek

Enterizo rojo

La elegancia y los riesgos pueden ir de la mano. Salma lo demostró con un bañador rojo enterizo que acentuaba su figura, pero destacaba especialmente por el llamativo color.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó una foto en la que aparecía acostada sobre una malla en la playa luciendo un bikini rojo - Instagram @salmahayek

Con escote profundo

Otro ejemplo de traje de baño enterizo y sexy es el negro con escote que lució la artista para un día de playa. La prenda era bastante cubierta, pero con este pequeño detalle sexy que no dejaba perder la elegancia.

Salma derrochó elegancia en la playa luciendo un bikini enterizo negro con el que lució sofisticada - Instagram @salmahayek

Hayek ha dado de qué hablar en medio de la crisis sanitaria debido a las lecciones de amor propio que ha dejado al compartir imágenes sin maquillaje, al natura e incluso mostrando con orgullo sus canas.

Con frecuencia, la actriz muestra viejas imágenes sin temor a dejar en evidencia de los cambios que dejan los años, pues está orgullosa de su belleza actual.

