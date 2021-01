Así festejan la segunda temporada de "Madre sólo hay dos" y los fans están más que listos

Netflix sorprendió a todos con el estreno de la serie original "Madre sólo hay dos", el pasado 20 de enero. Y es que tras 9 capítulos, ¡los fans quedaron tan enganchados que de inmediato exigieron una segunda temporada.!

La serie, protagonizada por Paulina Goto y Ludwika Paleta está arrasando entre las producciones más vista de la plataforma de streaming, al lado de Lupin y Bridgerton, según señalan las encuestas.

"Amo la serie “Madre solo hay dos”, AMO el girl power", "Madre solo hay dos, la ame desde el primer capítulo. Lloré, todo el primer capítulo", "es que la serie es TAN maravillosa que ya queremos saber más de lo que va pasar a ana y a mariana", "Un día. En un día me termine Madre solo hay dos y no estoy conforme con ese final", fueron algunos de los comentarios de los fans.

Terminé de ver Madre sólo hay dos

Y lo único que puedo decir es

NECESITO UNA SEGUNDA TEMPORADA, NO PUEDE SER QUE TERMINE ASÍ!!! pic.twitter.com/Je5BrTbgYU — Diana (@starsfermaca) January 23, 2021

Ahora, la plataforma ha anunciado que la segunda temporada es un hecho, haciendo estallar las redes sociales.

"¡Sorpresa! Porque LQM, y me lo han pedido sin parar: SEGUNDA TEMPORADA de ‘Madre Sólo Hay Dos’, CONFIRMADA", anunció la plataforma MuyNetflix.

Instagram/ MuyNetflix

Por supuesto, Paulina Goto y Ludwika no podían quedarse atrás en el festejo y en sus cuentas de Instagram compartieron imágenes con las que plasmaron su felicidad.

"¿¿ QUÉ CREEN ??", escribió Ludwika, acompañado de una fotografía en la que se ve el libreto de la segunda temporada de la serie.

Instagram/ Ludwika Paleta

"Todo está en leer las letras chiquitas", escribió Goto en la imagen de un ultrasonido que revela la frase "temporada dos"

Instagram/ Paulina Goto

Aunque muchos pensarán que al ser una producción mexicana tiene tintes de telenovela, en realidad se trata de una historia fresca y divertida, con toques de drama y reflexión en torno a lo imperfecta que puede ser la maternidad.

Ana (Ludwika) y Mariana (Paulina) parecen dos mujeres que no tener nada en común salvo porque están embarazadas y llegan al mismo hospital a atenderse, al mismo tiempo. Sus vidas dan un giro de 180º cuando tras dar a luz y de cuidar a sus recién nacidas, se enteran de que éstas fueron intercambiadas y entregadas de manera equivocada.

Devastadas, intentan intercambiar nuevamente a las bebes, pero descubren que ambas han creado lazos muy fuertes con las pequeñas. Es entonces cuando Ana le propone a Mariana vivir en su casa para convivir con sus respectivas hijas y así crear los lazos correspondientes.

Ludwika Paleta es Ana Servín

La actriz nacida en Polonia es una veterana en la pantalla mexicana. Su debut en 1989 en la telenovela infantil "Carrusel". la posicionó como una promesa de la actuación al interpretar a María Joaquina. A partir de entonces, sólo ha cosechado éxitos tanto en televisión, como en cine y teatro.

Su personaje Ana es una empresaria fría, que todo lo tiene perfectamente organizado. Ella es muy estricta con la crianza de su bebé ya que no le da leche materna y no la carga para no generar dependencia, algo completamente opuesto a Mariana.

Paulina Goto es Mariana Herrera

A sus 29 años Paulina ha tenido una exitosa trayectoria en cine y televisión. Protagonizó la serie de Nickelodeon Miss XV, convirtiéndose en un ícono de las adolescentes de aquel entonces. La actriz originaria de Monterrey también posee un gran talento para cantar, lo que le ha permitido lanzar sus propias producciones musicales.

Paulina interpreta a Mariana, una madre soltera y estudiante universitaria quien no puede evitar consentir a su bebé (que en realidad es de Ana).

Más de este tema

¿Quiénes son los actores de 'Madre Solo hay dos'?; la serie que arrasa en Netflix

Daphne recuerda su momento más vergonzoso en una escena sexual de 'Bridgerton'

Es momento de normalizar la maternidad imperfecta y lo caótica que puede ser

Te recomendamos en video