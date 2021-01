Kourtney Kardashian está saliendo con un famoso músico y esta foto la delata

Después de años de idas y vueltas con el padre de sus hijos, Kourtney Kardashian se habría dado una nueva oportunidad en el amor con Travis Barker, baterista de la banda de rock Blink-182, según el reporte de medios internacionales.

Nadie ha quedado indiferente ante tal revelación que surgió a través de las redes sociales después que ambos publicaran en su cuenta de Instagram una fotografía en el mismo paisaje, más los rumores que aseguran que tienen dos meses viéndose.

Kourtney Kardashian tiene un nuevo pretendiente

"Han sido amigos durante mucho tiempo pero se ha convertido en algo romántico", afirmó en una de sus recientes ediciones People, citando una fuente cercana a la nueva pareja.

Su relación de fraternidad data desde hace varios años, de hecho, a él se le vio en alguna ocasión en episodios del reality show Keeping Up with the Kardashian's que la lanzó al estrellato.

Sin embargo, la prueba más definitiva está en las redes sociales pues desde hace un par de meses, Barker le deja comentarios de emoticones de flores y corazones a Kourtney Kardashian en las actualizaciones que comparte.

Además, recientemente la también empresaria publicó una postal en sus historias y luego en el feed de un paisaje natural que se aprecia en el patio de la mansión de su madre, Kris Jenner, que también él imitó en su cuenta.

La postal que compartió Kourtney en su perfil. - Instagram @KourtneyKardashian

Es decir, ambos estuvieron en el mismo lugar compartiendo juntos pero la diferencia fue la hora de tal imagen que le ha dado la vuelta al mundo y parece confirmar lo que desde hace semanas se rumoraba.

La imagen que compartió Barker de Palm Springs. - Instagram @travisbarker

Esto sucedió en Palm Springs, California, en medio de ese escenario imponente que les permitió estrechar aún más el vínculo que sostienen "durante un mes o dos", según afirmó la misma fuente.

¿Quién es Travis Barker?

A muchos le ha impactado descubrir que la hermana mayor del clan Kardashian-Jenner esté románticamente con el músico de 45 años pues no parece encajar, con su aire de rebeldía y punk, con el estilo de vida de la socialité.

Sin embargo, ese quizás fue el atractivo que sedujo a la ex esposa de Scott Disick, de 41 años, que desde el 2019 está siendo relacionada con el también baterista de otras agrupaciones como Feeble, The Suicide Machines, The Aquabats y +44, entre otras.

Así lo dice el mismo informante del medio estadounidense puesto que, presuntamente, a Travis "le ha estado gustando (la modelo) desde hace tiempo".

Travis es baterista de Blink-182 desde 1998. - Instagram @travisbarker

De acuerdo con La Vanguardia, en aquel entonces ambos negaron que existiera algo más allá que una amistad y encuentros casuales en Los Ángeles, situación que en esta oportunidad no ha sucedido.

"Kourtney Kardashian es como una querida amiga. Eso es todo. Quiero decir, la amo a muerte. Amo a su familia a muerte. Pero sí, solo amigos", dijo Travis esa vez.

Lo que sí se conoce de su vida personal es que estuvo casado dos veces previamente. Se unió en matrimonio con Shanna Moakler entre el 2004 y el 2008, y tras el divorcio comparten la crianza de Landon y Alabama, de 17 y 15 años.

Antes ya había estado con Melissa Kennedy entre el 2001 y 2002, conforme con el mismo medio.

Por su parte, Kourtney Kardashian es madre de tres hijos: Mason, de 11 años, Penelope de 8 y Reign, de 6, que tuvo durante los años de unión con el empresario.

Más de este tema:

Kourtney Kardashian luce unas increíbles uñas francesas de moda este otoño, además de ¿Un embarazo?

Los aterradores juguetes que Kourtney Kardashian le regaló a su hijo de 6 años la hacen blanco de críticas

Kourtney Kardashian tiene la blusa de seda ideal para mostrar el abdomen

Te recomendamos en video: