Kourtney Kardashian tiene la blusa de seda ideal para mostrar el abdomen

La hermana mayor del clan de las Kardashian, Kourtney, a sus 41 años tiene un cuerpo envidiable y a pesar de tener tres hijos aún sabe mostrar su tonificado abdomen.

Recientemente, la también empresaria publicó una imagen bastante sexy de su figura y a propósito de conocer la noticia que el programa Keeping Up With The Kardashian llegará a su final el próximo año.

En la imagen, Kourtney escribió el enigmático mensaje: “Ella ha salido del edificio”, presumiblemente haciendo alusión a los próximos retos que tiene por delante.

Un prenda suave

En la instantánea, Kourtney exhibió su tonificado abdomen con un top corto de seda y un par de pantalones blancos con cordón.

La blusa permite a las mujeres mostrar un poco más de piel, en especial la zona media del cuerpo. Ella fue un poco más allá y se colocó la blusa sin brasier, lo que dejó mucho a la imaginación.

Su largo cabello azabache estaba bien peinado hacia atrás y peinado en una elegante trenza.

Ella complementó su conjunto con un bolso de diseñador beige y un par de tacones de su firma preferida: Bottega Veneta.

Kourtney, quien además, es fundadora de Poosh, acentuó sus pómulos altos con una generosa cantidad de iluminador y unas pocas pasadas de bronceador de tono cálido en su rostro lo que la hizo lucir mucho más joven.

Para completar el look, Kourtney aplicó un color nude en sus labios gruesos.

La empresaria de 41 años se ha destacado entre sus hermanas por poseer el estilo más classy y vanguardista del ‘klan’. Siempre está dispuesta a brindar consejos de moda y estilo en su cuenta en Instagram donde millones de fanáticos la siguen.

Kourtney es la única hermana Kardashian que ha ido a la universidad. Se graduó en la Universidad de Arizona en 2002, mucho antes que el huracán Kardashian empezase en el mundo de la televisión. Ella tiene una brillante carrera en la producción ejecutiva de programas.

