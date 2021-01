Meghan Markle en suéter y pantalón palazzo da clases de elegancia para mujeres de 30

Meghan Markle es un icono de la moda, y desde antes de casarse con el príncipe Harry nos ha dado grandes lecciones de moda.

Cada look y prendas que usa la celebridad se convierte en tendencia, y es que tiene un gusto para la moda muy elegante que encanta a todas las mujeres.

Un outfit perfecto para el invierno e ideal para las mujeres de 30 años o más que desean lucir elegantes y sofisticadas fue este monocromático.

La actriz llevó un suéter cuello ancho y alto tejido blanco con un pantalón palazzo en el mismo tono, y lo complementó con un maxi abrigo en color hueso y tacones blancos con dorado.

Para este look, Meghan eligió una cartera negra, y su cabello lo llevó de lado, posando sentada en unas escaleras y luciendo perfecta.

"Me encanta este look de Meghan", "la amo y su estilo es increíble", "ella es divina amo todo lo que usa", "quiero copiar este look", "ella siempre sabe como verse bien", "ella es una inspiración para todas", y "todo lo que usa le queda bien", son algunos de los comentarios en redes.

Looks con los que Meghan Markle ha dado clases de elegancia para mujeres de 30 años o más

Desde que Meghan y Harry renunciaron a la realeza y se fueron de Inglaterra para vivir en Canadá y luego en Estados Unidos, la famosa celebridad se ha vestido con más libertad, y ha llevado increíbles looks.

Blusa de seda

Durante una aparición desde el jardín de su hogar, Meghan lució como una princesa llevando una blusa de seda en tono rosa pálido, con lazo en el cuello y manga larga.

Aunque la zona inferior del cuerpo no se pudo detallar, parecía que llevaba un pantalón negro, y llevó el cabello recogido en una cola baja con mechones sueltos en la parte de adelante, y un maquillaje suave, con un labial en tono morado que contrastaba muy bien con sus flores en el fondo.

Pantalón de cuero con blusa asimétrica

También para un evento en el que participó desde su hogar a través de Zoom, Meghan lució muy elegante y hermosa con una blusa asimétrica manga larga en tono beige.

Y completó este look con un pantalón de cuero vegano también beige, y el cabello recogido en un moño bajo y raya en medio, sin duda un atuendo ideal para mujeres de 30 que quieren realzar su elegancia.

Vestido asimétrico de lino

Para una salida con Harry, Meghan lució hermosa y elegante con un vestido de lino color crema, y unas zapatillas Sam Edelman en tonos negro y crema.

Complementó su outfit con un sombrero de paja y unas gafas de sol negras, y su cabello lo llevó suelto y de lado.

Blusa de seda y pantalón

Meghan lució hermosa e impactante desde el jardín de su hogar con una blusa de seda color ladrillo de Victoria Beckham, que combinó con un pantalón negro muy elegante.

Complementó su look con unos stilettos negros y su cabello lo llevó suelto, con raya en medio, y unas ondas suaves hermosas.

