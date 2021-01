Chris Evans responde ante los rumores de su regreso como Capitán América

Los fanáticos de Marvel han tenido unos días llenos de mucha expectativa ya que esta semana han corrido muchos rumores sobre el regreso de Chris Evans a su entrañable papel como el Capitán América en el universo cinematográfico de esta franquicia. Sin embargo, el mismo actor ha descartado de cierta manera esta posibilidad con un tuit bastante hilarante.

Según reseña el portal Us Magazine, los titulares empezaron a circular con la noticia de que el oriundo de Boston estaba en conversaciones para aparecer en una próxima película de Marvel en su rol protagónico una vez más, a pesar de que parecía que su tiempo en el papel había llegado a su fin con “Endgame”.

El actor, que no es típicamente cauteloso sobre su trabajo, tuiteó simplemente: "Noticias para mí", agregando un emoji encogiéndose de hombros. Si bien este mensaje no tenía nada que vinculara directamente con su regreso (o no) al mundo de los superhéroes, la mayoría asumió fue su comentario sobre los rumores que están circulando.

News to me🤷🏻‍♂️ — Chris Evans (@ChrisEvans) January 14, 2021

Chris Evans no dijo nada más al respecto, pero los fanáticos acudieron en masa a sus respuestas con reacciones. Evans dio a conocer su agradecimiento, escribiendo: "Algunas de las respuestas con gifs no tienen precio… buen trabajo a todos", con tres emojis de risa.

Por otro lado, muchos fanáticos acudieron a las redes sociales para compartir su decepción por su respuesta. "Esto no es un juego, necesito a Steve Rogers de vuelta", escribió un fan. Otro dijo : "Ponte el traje".

Hubo quienes no le creyeron a Evans, alegando que estaba siendo tímido sobre la situación. “Claro, Cap… nunca antes había visto una negación como esta. Pero gracias por mantenerlo como una sorpresa”, tuiteó un fan . Otro escribió : "Estás siendo un tipo tímido… Esto debería haber sido obvio, pero supongo que no para todos".

Sin embargo, algunos estuvieron de acuerdo en que era hora de que colgara su escudo y pasara los deberes al personaje de Anthony Mackie, Sam Wilson (también conocido como The Falcon). “No, Capitán América tiene un nombre y es Anthony Mackie :),” escribió un usuario.

Y en una aparición inesperada, la actriz de Halloween, Jamie Lee Curtis, le preguntó a Chris Evans si podía interpretar a su madre en todas las películas que hace. Evans respondió: "Irá en los contratos".

Can I play your mother? In every film you do? — Jamie Lee Curtis (@jamieleecurtis) January 15, 2021

It’s going in the contracts x — Chris Evans (@ChrisEvans) January 15, 2021

El mensaje del actor llegó horas después de que Deadline informó que la estrella de Knives Out se prepararía para al menos una película de Marvel, con potencial para una segunda. La casa de los comics nunca comentó sobre la especulación.

Inicialmente, Chris Evans estaba programado para aparecer en seis películas como el Capitán América, le dijo al Telegraph en junio de 2017. “Tenía seis películas en mi contrato con Marvel, así que se podría haber dicho que después de la tercera entrega de Los Vengadores había terminado, pero ellos querían hacer la tercera y cuarta película de Los Vengadores en dos partes”, reveló, y señaló que decidió quedarse y llevarlo hasta el final.

Evans apareció en una película de Marvel todos los años desde 2011 hasta 2019. También participó en varios otros proyectos durante ese tiempo.

Marvel estrenó WandaVision, su primera serie de televisión

Sin embargo, tras estas noticias, los fans de Marvel pueden llevarse un pequeño premio de consolación ya que hoy se estrena la tan esperada serie WandaVision en la plataforma de streaming Disney Plus, liberando los primeros episodios de esta curiosa y enigmática producción.

Centrándose en Wanda Maximoff, también conocida como la Bruja Escarlata y Visión, WandaVision marca la última incursión de Marvel en la televisión con una carta de amor a la historia de las comedias de situación de Hollywood, pero con ciertos toques de misterio.

