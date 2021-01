Salma Hayek muestra cómo lucir un bikini con estilo y sensualidad después de los 50

Salma Hayek ha enamorado a sus seguidores una vez más con fotos sexys desde su cuenta de Instagram, iniciando el 2021 derrochando sensualidad.

La actriz lució sus curvas a sus 54 años en un bikini de dos piezas marrón con el que revolucionó las redes y enseñó cómo llevar un bikini con estilo después de los 50.

La actriz lució sus curvas a sus 54 años en un bikini de dos piezas marrón - Instagram @salmahayek

Con este look posando desde la playa, con el cabello recogido, la actriz demostró que la sensualidad y belleza no tienen edad, no hay un límite, si te hace sentir hermosa y cómoda, entonces llévalo sin complejos.

"La mujer más bella del universo", "que reina tan impresionante", "wow no pareces de 54 años", "eres hermosa y muy sencilla te admiro", "wow que manera de comenzar el 2021", "gracias Salma por demostrarnos que después de los 50 podemos lucir sexys", y "es la mejor foto que he visto este 2021", fueron algunas de las reacciones en las redes.

No es la primera vez que la mexicana ha llevado trajes de baño a su edad, dando clases de elegancia y sensualidad.

Salma Hayek enseña formas elegantes de llevar un bikini después de los 50

Bikini de dos piezas con vestido

Para terminar el 2020 la celebridad también presumió sus curvas en la playa luciendo un sexy bikini de dos piezas fucsia.

Lo llevó con un vestido rosado encima, muy elegante y con mucho estilo que las mujeres de 50 o más pueden copiar para lucir sofisticadas en la playa.

Bikini enterizo

La celebridad también lució elegante con un bikini enterizo negro en la playa, perfecto para lucir estilizadas y sofisticadas después de los 50.

Salma lo llevó con joyas doradas que le dieron un toque mayor de elegancia, gafas oscuras, y un enorme sombrero blanco con cinta negra.

Trikini con maxi falda

También derrochó clase y elegancia en la playa luciendo un espectacular trikini amarillo, que llevó con una maxi falda en el mismo tono.

Sin duda una forma muy elegante para las mujeres de 50 de llevar un bikini y lucir sexys en la playa, y más si le agregas algunas pulseras doradas.

Bikini enterizo escotado

Salma lució como toda una diosa con un bikini enterizo marrón con un atrevido escote, con el que presumió sus curvas a sus 54 años,

Complementó su look playero de la forma más elegante con unas gafas y un sombrero marrón, dejando su melena suelta.

Bikini bicolor

Salma demostró su gran estilo luciendo un bikini bicolor de dos piezas en la playa, presumiendo sus curvas a su edad.

La celebridad llevó un bikini en tono fucsia y rosa, dejando ver su plano abdomen y su cabello suelto, mostrando su lado más natural y hermoso.

Bikini turquesa

También presumió sus curvas en un sexy bikini turquesa de dos piezas, que es ideal para las mujeres morenas de 50 años, pues resalta su tono de piel.

La celebridad lo llevó con el cabello suelto y unas gafas oscuras, luciendo no solo hermosa y sexy, también muy feliz.

Puedes copiar cualquiera de los looks de la famosa actriz, pero lo más importante es que lleves una prenda que te haga sentir cómoda con tu cuerpo y en confianza a tu edad, sin importar lo que digan o piensen los demás, si a ti te hace feliz es lo que importa.

