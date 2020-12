Ailsinn Derbez y otras famosas mexicanas que apoyan la legalización del aborto

Argentina hizo historia este 30 de diciembre después de que su senado aprobara la legalización del aborto en el país. Personalidades de todo el mundo han aplaudido este logro feminista.

Durante años, las mujeres latinoamericanas han alzado la voz por sus derechos, lo que ha dejado en alto la fuerza del movimiento en el mundo.

Uno de los países en los que también ha habido contundentes manifestaciones es México, y por eso, muchas famosas celebran cada logro alcanzado no solo dentro de la nación, sino en el resto de los países.

El apoyo de las actrices mexicanas

Así lo demostró la actriz Regina Blandón, quien reposteó una imagen de la cuenta de Instagram @pictoline en la que se puede leer “¡Es ley! Aborto legal, seguro y gratuito en Argentina”.

“¡ES LEY! Gracias a la lucha de miles de mujeres, en Argentina el aborto será́ legal, seguro y gratuito”, fueron las palabras con las que la artista acompañó la imagen.

La imagen compartida por Regina Blandón:

A esta manifestación de Blandón, se sumó la actriz Aislinn Derbez con like a la publicación.

El mensaje de Joy Huerta

Por otro lado, Joy Huerta del dúo Jesse&Joy, compartió una poderosa imagen que integraba la figura del Senado con un gancho de ropa (instrumento utilizado en peligrosos abortos caseros).

“Adiós, es ley”, fue la contundente frase que acompañó a la imagen.

“¿Por qué quisiéramos controlar lo que hace otra persona con su cuerpo? Puede ser que el mundo siempre ha estado tan polarizado como ahora, y quizás por la interconectividad que tenemos hoy es que lo podemos ver, o esa misma sea la causa, no lo sé”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Además, añadió: “Hoy Argentina dio un gran ejemplo para el resto de Latinoamérica. Esta es una GRAN victoria en el sector de salud pública que debemos tener TODAS como derecho humano básico. Esta frase de mi querida @reginablandon no podría explicarse mejor: “Despenalizar el aborto NO TE OBLIGA a abortar, no despenalizarlo SI TE OBLIGA a ser madre”.

El mensaje de Ilse Salas

Mensaje de Ilse Salas - Instagram @ilsesalsas

Otras famosas que han manifestado su apoyo a la legalización del aborto

la legalización del aborto - Instagram

En diversas ocasiones, las mexicanas se han manifestado por el aborto seguro y las luchas feministas, entre ellas han resaltados los nombres de Yalitza Aparicio, Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana y Julieta Venegas.

Historias de Ximena Sarin?ana - Instagram @ ximenamusic

Todas estas mujeres pertenecientes al mundo del espectáculo se han manifestado en diversas ocasiones a favor de las luchas por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia de género.

La violencia en México

En marzo de este 2020, millones de mexicanas marcharon masivamente para demostrar su rechazo por la violencia.

En Ciudad de México, las artistas participaron en la movilización que ha sido calificada como un evento histórico debido a la masiva participación.

Mon Laferte, Joy Huerta, Ilse Salas y Natalia Lafourcade fueron rostros destacados durante este gran evento, pues se mantuvieron juntas en la movilización.

"No estamos solas. Juntas somos más fuertes. 8M", fue la frase con la que Mon Laferte acompañó la imagen en su Instagram.

La publicación superó los 270 mil likes en menos de 21 horas y superó los mil comentarios en los que los fanáticos felicitaban a las artistas.

La cantante compartió varios videos de la marchas, así como un post con la frase “este perfil está de paro #UnDíaSinNosotras”, esto último como parte de la acción que el movimiento feminista ejerció como protesta.

Joy Huerta y Natalia Lafourcade también compartieron imágenes en alusión a las manifestaciones para aquel entonces.

