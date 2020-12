Las mujeres también podemos envejecer "como los buenos vinos"

Las mujeres siempre hemos estado atadas a los estándares de belleza que la sociedad nos impone. Desde muy pequeñas se nos enseña que siempre debemos vernos perfectas, maquilladas y con la piel suave y tersa. Crecemos pensando que llegar a cierta edad es igual a comenzar a ser "menos deseables" o que si no hemos alcanzado ciertos objetivos como casarnos o tener hijos, "fracasamos" como mujeres.

Envejecer es inevitable y al parecer para nosotras las mujeres, es más una condena que para los hombres.

Por alguna razón la sociedad considera que sólo los hombres envejecen "como los buenos vinos", es decir que mientras más pasan los años, "más sabor" tienen. Actores como George Clooney, Antonio Banderas, Brad Pitt o Tom Cruise se han ganado esta frase mientras que actrices como Cameron Díaz, Jennifer Aniston o Salma Hayek sólo terminan siendo señaladas por sus arrugas y manchas de la edad.

Este año Jennifer Aniston y Cameron Díaz decidieron activar sus cuentas de Instagram, haciendo que todos enloquecieran con sus publicaciones. Sin embargo, no han faltado aquellos que sólo se han dedicado a criticar su aspecto "envejecido" o cuestionar si se han hecho algún arreglo estético.

Los comentarios sólo dejan ver somos una sociedad llena de prejuicios y contradicciones. Si se toman una fotografía sin maquillaje se ven "descuidadas" y si se ponen maquillaje, son una "exageradas". Si se hacen un arreglo estético, "no aceptan su edad" y si no se lo hacen, "deberían hacerlo para verse mejor".

¿Por qué la frase de "envejecer como los buenos vinos" sólo aplica para los hombres?

Si algo deberíamos aprender de famosas como Jennifer y Cameron es que no hay nada más importante que la opinión que una tiene sobre una misma. Mientras seas feliz, ¡qué el mundo gire! Las mujeres podemos ser hermosas y felices a cualquier edad. Envejecer no debería ser una condena.

Por supuesto, llega un momento en el que las arrugas y las manchas aparecen después de todo, son cambios completamente normales por el paso del tiempo pero ¿realmente debería importar tanto?

Es momento de dejar de vivir presionadas por cumplir con los estándares de belleza que la sociedad nos impone. Es momento de dejar de creer que cuando llegamos a cierta edad dejamos de ser hermosas o deseables. Hoy más que nunca, debemos aprender a aceptar los cambios en nuestro cuerpo y ver todas esas marcas como un símbolo de los buenos recuerdos que vamos acumulando.

Si al sonreír notas esas odiosas "patas de gallo" alrededor de los ojos, tómalo como una señal de los años bien vividos. Si has comenzado a notar arruguitas en tus mejillas o tu frente, piensa que son símbolo de las batallas que has librado. Todo lo que eres ahora demuestra que has sido fuerte y es momento de aprender a verte con ojos de amor.

Cada una es dueña de su cuerpo así que cada quien puede hacer lo que la haga sentir mejor. Es momento de poner en alto la idea de que las mujeres no tenemos por qué temerle a los años .

la celebridad publicó una imagen desde su cuenta de Instagram en blanco y negro donde posaba de una forma muy divertida en un baño con una mini falda de mezclilla y bikini - Instagram @jenniferaniston

