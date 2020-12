5 libros sobre la princesa Diana que tienes que leer si te ha impactado The Crown

La serie The Crown de Netflix ha resultado todo un éxito y la relación entre la princesa Diana y el príncipe Carlos es una de las causantes de esta sensación. Una boda entre príncipes que no terminó como un cuento de hadas nos hace querer y querer saber más lo que ocurrió en la pareja real.

Estamos seguras de que ninguna separación en la realiza ha causado tanta polémica como la de Lady Di y Carlos. Ella era una jovencita de apenas 20 años cuando se casó con él, quien siempre estuvo enamorado de otra mujer.

La princesa Diana, lejos de vivir un mundo de fantasía acepto casarse con el hombre equivocado. Si quieres saber más de esta historia te recomendamos estos 5 libros que hablan sobre la princesa más querida de todos los tiempos.

A pesar de que en un principio Diana negó haber colaborado en la elaboración de esta explosiva biografía, tras la muerte en 1997 Morton aportó pruebas que confirmaron que ella fue su fuente principal.

Estás escandalosas revelaciones precipitaron las negociaciones del divorcio de Carlos y Lady Di. Se postuló como el libro más vendido en Reino Unido y es una historia que nos atrapa de principio a fin. Incluso, se habla del os intentos de suicidio de la princesa Diana y de la tormentosa vida que tuvo que soportar mientras formó parte de los royals.

La autora de este libro hace un análisis del perfil psicológico de Lady Di. Realiza una profunda investigación sobre las circunstancias que rodearon su muerte en un accidente automovilístico.

La autora también escribió en 2007: Diana de Gales "Me van a asesinar".

Lady Di era hermosa. De hecho, al príncipe Carlos le molestaba que lo opacara a donde quiera que iban. Esto fue motivo de peleas y mucha tristeza por parte de la joven princesa porque ella realmente no quería robarle el protagonismo a su marido.

Toda la belleza de Lady Di es mostrada en este coffee table book que se publicó con motivo de los 20 años de su fallecimiento. Recoge 100 imágenes de la también llamada princesa del pueblo que nos muestran su elegancia, su sentido humano de la vida y los hermoso de sus rasgos.

Remembering Diana: A Life In Photographs. - Agencias

La periodista que escribió este libro conoció personalmente a Lady DI. Para redactarlo Brown realizó más de 250 entrevistas a personas que fueron parte del círculo íntimo de la princesa.

Se publicó en el décimo aniversario de la trágica muerte de la princesa y nos deja ver la transformación de Lady Di de ser una tímida e insegura jovencita a convertirse en un ícono mundial que se robaba todas las miradas a donde llegara y cuya vida aún hoy es de interés público. El libro se considera una de las biografías mejor documentadas sobre la princesa.

The Diana Chronicles. - Agencias

Se trata de un bestseller explosivo que fue escrito por su secretario privado. Este hombre estuvo al lado de Lady Di durante los momentos más duros de la princesa: su separación del príncipe Carlos de Inglaterra y su vida después del divorcio.

Shadows of a Princess: An intimate account py her private secretary. - Agencias