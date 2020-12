El obsequio de Navidad de la princesa Diana que Carlos odió

La princesa Diana era apenas una jovencita cuando se casó con el príncipe Carlos. En una entrevista dada en 1995, Lady Di aseguró que su matrimonio fue un infierno desde el principio. Y es que fueron muchos los detalles que la abrumaron desde el principio como un obsequio que le hizo a su esposo y que el heredero de la Corona británica odió.

Diana tuvo que acostumbrarse a las estrictas normas que exige ser una “royal” y también aprender de sus costumbres. Por este motivo sufrió dos infortunios durante las celebraciones de Navidad.

Es rutina en la familia real reunirse todos los años en Nochebuena Sandringham Estate, la casa de campo de la reina Isabel. Allí todos los miembros deben colar sus obsequios en las mesas del salón rojo. La particularidad de estos regalos es que deber ser en broma o divertidos.

En 1981, Diana desconocía cómo eran los obsequios que se daban los “royals” y a la princesa Ana le regaló un suéter de cachemira; a cambio, ella recibió una funda de papel higiénico. Al siguiente año, ya Lady Di conocía la tradición y le obsequió a la duquesa Fergie una alfombra de baño con estampado de leopardo.

Poco a poco Diana fue puliéndose en los protocolos y costumbres de la realeza. Así que en 1985 quiso darle a su esposo un obsequio poco usual.

Desde pequeña, Lady Di tomó clases de ballet y siempre demostró grandes aptitudes para la danza. Incluso ya unida con el príncipe continuó ensayando en el English National Ballet, según el documental 'Diana: The Woman Inside'.

"De hecho, quería ser bailarina, pero sobrepasé la altura por mucho. No podía imaginarme a un hombre tratando de levantarme sobre sus brazos, pero si puedo bailo una vez a la semana", confesó en una entrevista.

La princesa Diana quiso tomar su amor y aptitudes para la danza y convertirlas en un regalo especial para Carlos. En suma discreción llamó al bailarín inglés Wayne Sleep y le propuso preparar una coreografía de 'Uptown Girl' de Billy Joel y bailarla en la gala de Navidad en Covent Garden.

Tanto Sleep como la princesa se prepararon y ensayaron una rutina de tres minutos. Lady Di no le dijo nada a su esposo. Ella quería sorprenderlo de tal forma que él se sintiera impactado y halagado.

Cuando llegó el día, la princesa Diana estaba sentada junto a Carlos y frente al escenario. Ella se retiró en forma discreta. Entonces, Wayne Sleep bailó unos segundos solo, y posteriormente Diana apareció bailando, lo que generó un grito ahogado en los 2.000 espectadores que estaban presentes.

La actuación de Diana junto al bailarín inglés fue ovacionada por todas las personas durante varios minutos. Sobre este momento, el bailarín dijo en 'Celebrity Big Brother' que él le sugirió a Diana que hiciera una reverencia ante el palco real, pero ella no quiso:

"Dijo, 'No voy a inclinarme ante él, ¡él es mi esposo!' Y entonces la hice girar y hacer una reverencia, y mientras salíamos corriendo ella me comentó: 'No obtendrás tu Orden del Imperio Británico de esa manera".