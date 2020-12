Con oso polar incluido, Kourtney Kardashian tiene la decoración navideña más extravagante de todas

A lo largo de estas semanas de diciembre, los famosos han sacado sus mejores decoraciones navideñas para disfrutar de las fiestas con sus familias y deslumbrar a sus fanáticos, pero nada como Kourtney Kardashian.

La hermana mayor del clan familiar más famoso de Estados Unidos se propuso tener el hogar mejor adornado de todos y lo logró con creces, puesto que no se cohibió en detalles extravagantes.

La decoración navideña de Kourtney Kardashian

A través de su cuenta de Instagram, en la que 104 millones de seguidores están atentos a sus actualizaciones, mostró la paleta de colores por la cual se decantó este año.

Prevalece en su árbol navideño el minimalismo con pocos adornos llamativos, así que las luces y algunas bambalinas azules asumieron el protagonismo de la pieza.

Kourtney, imponente sobre el muñeco de oso polar. - Instagram @kourtneykardash

Las cortinas coronaron su espacio en un impoluto blanco, al igual que la alfombra que asemeja la nieve, lo que generó una elegante habitación con mucha sensación de amplitud.

Sin embargo, el detalle único y característico fue la presencia de dos enormes osos polares como parte de los arreglos a cada lado del árbol y en los que ella no tuvo reparo en montarse para darle un toque extra de excentricidad.

Kourtney desató la locura de sus fans con su ingenio sobre el oso. - Instagram @kourtneykardash

"Tengan todos una Feliz Navidad. Besos y abrazos, Kourt", escribió la socialité para acompañar las imágenes que se ganaron más de un millón de 'me gusta' y casi 3 mil comentarios elogiando la originalidad de la empresaria.

Para las postales, Kourtney Kardashian eligió un conjunto estampado en verde compuesto de un top strapless, que dejó ver su abdomen tonificado, y lo acompañó con un short de la misma tela con abertura en la pierna izquierda.

Para no mostrar más piel de lo necesario, llevó medias azules y sandalias de tacón muy altas en blanco que le dieron un aire sensual. Con su cabellera oscura peinada en ondas y maquillaje neutro, coronó su look.

"Tengo muchas preguntas, pero luces tan hermosa", le comentó una de sus hermanas, Khloé Kardashian, en la misma publicación.

Más detalles de su Navidad

En otras fotografías, la madre de Mason, Penelope y Reign, producto de su amor con Scott Disick, posó en compañía de la actriz Veronique Vicari, quien también llevó un atuendo similar a la modelo pero en tonos rosados.

Ambas compartieron el mismo collar estilo gargantilla con brillantes en plateado, el mismo estilo de minifalda, las medias y los tacones para reflejar la complicidad que existe entre ambas.

La socialité está pasando las navidades en casa. - Instagram @kourtneykardash

De igual manera, en las gráficas se puede apreciar que Kourtney Kardashian, de 41 años, tiene otro árbol más pequeño en el descanso de las escaleras, igual de sobrio, y guirnaldas que adornan la segunda pieza de su mansión.

Este año, no habrá fiesta familiar debido a la pandemia. - Instagram @kourtneykardash

Días atrás, una de las estrellas del reality show Keeping Up with the Kardashians había dado muestras de su decoración en un sexy retrato en el que apareció con un vestido corto verde con botas altas en rojo, muy navideño.

Sin celebración

Asimismo, también se dio a conocer días atrás que la familia más polémica del entretenimiento decidió cancelar su popular fiesta de Navidad por la pandemia de Covid-19.

La socialité en su minivestido navideño. - Instagram @kourneykardash

"Los casos de Covid se están saliendo de control en California, así que decidimos que no haremos una fiesta de Nochebuena este año. Creo que es la primera vez que no celebraremos una fiesta de Nochebuena desde 1978. ¡Pero la salud y la seguridad son lo primero! Es imprescindible tomar en serio esta pandemia", aseguró Khloé en Twitter.

Por esta razón, las famosas están manteniendo un perfil más bajo a través de sus redes sociales y teniendo unas celebraciones más hogareñas que de costumbre.

