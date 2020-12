Defienden a Galilea Montijo de las críticas por imitar a Shakira

Shakira y los Black Eyed Peas se convirtieron en tendencia luego de presentar el videoclip de Girl Like Me. Los fans no sólo se sorprendieron por la pegajosa melodía sino por el baile de la colombiana que ya se ha convertido en un reto viral.

Y es que en redes sociales han circulado videos de fans siguiendo la coreografía en la que Shakira aparece con un body rojo con negro al estilo de video de aeróbicos de los ochentas.

Las famosas no se han quedado atrás y personalidades como María León y Galilea Montijo se han unido a la tendencia.

Durante una transmisión del programa "Hoy", Gali intentó imitar a la cantante, dejando a todos boquiabiertos por su destreza en vestido y tacones. Galilea incluso bromeó sobre los comentarios que siempre señalan "sus tiempos" de teibolera, diciendo que sabe bailar y tiene flexibilidad por eso.

Sin embargo, no faltaron los haters que se dedicaron a criticar a la conductora pues consideran que parecía más una burla.

"Ay porfavor, no le llega a los talones a Shakira como le gusta exagerar y hacer el ridículo… Huy si que gran imitación", "imitación? yo diría parodia, nada que ver", "No hay nadie como shakira.. jamas le llegarán ni alas rodillas!", "ésta mujer no sabe lo que hace, fatal su baile y fatal querer ser como shakira", expresaron.

Por suerte, los fans de la conductora salieron a su defensa ya que saben que ella siempre está bromeando y que en ningún momento pretendió ser idéntica a la colombiana.

"Neta qué comentarios tan fuera de lugar. no quiere ser como ella solo hace pequeños momentos que hacen el día en el programa y si lo trabajo o no en un lugar así en qué les afecta mejor tengan se amor propio y dejen de ver lo malo donde no lo hay". "Aquel que hace comentarios con críticas debe ser un resentido con su vida, y se entretiene de esta manera". "Mejor ocúpense de lo que se tienen que ocupar… Galilea es excelente en todo lo que hace y si la envidias pues triste por ustedes", comentaron unas usuarias.

En estos tiempos en los que todo es caos, las redes sociales se han visto llenas de ataques entre usuarios, provocando peleas sin fin.

Girl Like Me se desprende del álbum Translation, donde los BEP tuvieron como invitados especiales a estrellas hispanas como Shakira, J Balvin, Becky G, Maluma, Ozuna y Nicky Jam. Lo que lograron con el videoclip fue despejar a los fans del estrés y la ansiedad que se está viviendo en estos momentos además de que el baile viral ha hecho sonreír a muchos. Incluso la misma Shakira ha compartido los videos de los fans en sus redes sociales.

