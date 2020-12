Adamari López deja ver sus canas en video y muestra que lo natural siempre será hermoso

Cada vez más celebridades se muestran tal y como son. Adamari Lopez se ha sumado a esta tendencia y dejó ver sus canas en un video de YouTube con el que nos demuestra que lo natural siempre será más hermoso.

El hecho de que las estrellas dejen ver el paso del tiempo o su belleza natural, nos hace sentir que también son seres humanos. De igual forma esto ha contribuido a derrumbar la figura perfecta que todas nos morimos por encontrar.

La presentadora de "Un Nuevo Día", Adamari López, mostró en el video una hilera de raíces blancas en su cabello. Esto da fe de que la también actriz puertorriqueña no se ha preocupado tanto por ocultar que los años también pasan por las mujeres del espectáculo.

De qué trata el video de Adamari Lopez

Realmente Adamari Lopez no hizo un video especial para hablar de sus canas. Las dejó ver como totalmente naturales. Entre tanto explica cómo su familia realiza la celebración colombiana del "Día de las Velitas".

La grabación está dividida en dos partes. En la primera toma de día, Adamari aparece con la melena suelta. Sin ningún miedo dejar ver su pelo blanco producto de los años que con mucho orgullo ya ha pasado en la vida.

La llamada cariñosamente “chaparrita” habla de las tradiciones de su familia. La cámara capta su cabello con los indicios de que lleva algún tiempo sin teñírselo y que no es tanta su preocupación por hacerlo.

No es la primera vez

Esta no es la primera vez que Adamari Lopez muestra a sus fanáticos que vive las mismas experiencias de todas las mujeres. En el pasado mes de mayo, en pleno inicio de la cuarentena por el Covid-19, la exesposa de Luis Fonsi decidió ella misma teñirse el pelo. Compartió todo el proceso con sus seguidores de Facebook.

"Yo no sabía que tenía tantas canas en mi cabello, me he visto tantas y tantas…", dice al comienzo de la grabación con una espontaneidad que nos hace amarla cada día más.

"A veces me quiero peinar en el show y me quiero recoger el cabello y así no se puede, ¡no, por favor!", bromeó la conductora que ya cuenta con 49 años de edad.

En el tutorial realizado por la también actriz muestra todos los pasos para teñirse el cabello sin necesidad de recurrir a un salón de belleza y desde la propia casa. "Yo no sé si va a quedar bien", dijo un poco asustada.

Todos la amamos

Las reacciones de la fanaticada han sido como siempre de apoyo y admiración. Adamari López ha demostrado ser una mujer sin complejos. En octubre celebró el noveno aniversario de su relación con el bailarín Toni Costa. Lo hizo sin nada de maquillaje en su rostro. De esta manera ratificó su empeño por demostrar que lo natural también es encantador.

“Te amo”, “Eres tan espontánea”, “Verte me hace sentir orgullosa de mis raíces”, “Nunca cambies”, “Te ves más bella al natural”, “Debes ser ejemplo para que todas las celebridades nos muestren sus imperfecciones también” y “Cada día te admiro más”, fueron algunos de las decenas de comentarios que la actriz y presentadora de televisión recibió en las redes sociales.

Tener canas ya no es motivo de vergüenza. Todo lo contrario. Cada vez son más las artistas que muestran con absoluto orgullo los cambios que el tiempo van dejando en su cuerpo ¡Bravo Adamari!

